Od Sarajeva do Holivuda: Nevjerovatna životna priča Ivane Miličević, Bondove djevojke s balkanskim korijenima

Ivana Miličević, glumica poznata po ulozi u "Čarima", ostvarila je uspješnu karijeru u Holivudu, uprkos ličnim tragedijama.

Izvor: Handout / Getty images / Profimedia

Ivana Miličević jedna je od glumica porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije koja je uspjela da izgradi karijeru u Americi.

Rođena je 26. aprila 1974. godine u Sarajevu, u porodici bosanskih Hrvata. Životni put njene porodice naglo se promijenio kada je Ivana imala samo pet godina — odlučili su da napuste domovinu i započnu nov život u Sjedinjenim Američkim Državama, tačnije u Detroitu.

Prije nego što je otkrila svijet glume, Ivana je bila izuzetno aktivna na sceni kroz ples i modeling. Svoje prve nastupe pred publikom zabilježila je kao članica dječije plesne grupe "Troy Kids on the Block". Tokom srednje škole, aktivno je radila kao model. Zbog upečatljivih crta lica i nevjerovatne sličnosti sa svjetski poznatim brazilskim supermodelom Žizel Bundšen, mediji su je kasnije prozvali "Bosanska Žizel".

Pogledajte kako Ivana izgleda:

Odrastala je uz dvojicu mlađe braće Tomislava, koji će kasnije postati poznat javnosti kao dugogodišnji gitarista rok sastava "30 Seconds to Mars", i Filipa. Nakon što je 1992. godine maturirala i dobila američko državljanstvo, Ivana donosi hrabru odluku da se preseli u Los Anđeles i u potpunosti posveti glumačkom pozivu.

Proboj u Holivudu

Svoj debi na velikom platnu, Ivana je ostvarila 1996. godine, kada je dobila manju ulogu u kultnom filmu "Džeri Megvajer", pored Toma Kruza. Ova kratka uloga otvorila joj je vrata za brojne televizijske projekte krajem devedesetih godina.

Gledaoci su imali priliku da je vide u epizodnim ulogama u nekim od najgledanijih serija tog vremena, kao što su sitkomi "Dadilja" i "Sajnfeld" (Seinfeld, 1997), te tinejdžerska drama "Felisiti" (Felicity, 1998–1999). Na samom kraju milenijuma, 1998. godine, zabilježila je ulogu u napetom političkom trileru "Državni neprijatelj" (Enemy of the State).

Vidi opis Od Sarajeva do Holivuda: Nevjerovatna životna priča Ivane Miličević, Bondove djevojke s balkanskim korijenima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mike Windle / Getty images / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Byron Purvis/AdMedia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Byron Purvis / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Daniel Zuchnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Daniel Zuchnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Vivien Killilea / Getty images / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Handout / Getty images / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Handout / Getty images / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Početak novog vijeka donio joj je stalni angažman u HBO-ovoj humorističkoj seriji "The Mind of the Married Man", ali i upečatljiva filmska ostvarenja. Glumila je u romantičnim komedijama Zaljubljeni do ušiju (Head over Heels, 2001) kao Rokana, i "Dole ljubav" (Down with Love, 2003) u ulozi Kerolajn.

Uslijedile su uloge u svjetskim bioskopskim hitovima "Nebo boje vanile", božićnom klasiku "U stvari ljubav" i romantičnoj drami "Kao u raju".

Paralelno je gostovala u popularnim serijama poput "Bafi, ubica vampira", "Prijatelji" i "Čari", gdje je tumačila lik Mist. Njen vizuelni identitet i harizma donijeli su joj 2002. godine naslovnu stranu prestižnog magazina Paper, kao i glavnu ulogu u muzičkom spotu za hit "I Need You" latino zvijezde Marka Entonija.

Status Bondove djevojke

Prekretnica koja joj je osigurala mjesto u istoriji kinematografije dogodila se 2006. godine. Ivana je dobila ulogu opasne Valenke u filmu "Kazino Rojal", čime je zvanično postala dio prestižnog kluba Bondovih djevojaka u prvom filmu u kojem je tajnog agenta 007 tumačio Danijel Krejg. Iste godine, glumila je u akcionom trileru "Trči i ne osvrći se" i seriji Love Monkey.

U narednim godinama, njen glumački portfolio postao je još raznovrsniji. Ostvarila je zapaženu ulogu Lene u hit seriji "Ružna Beti", a gostovala je i u serijama "Čak", "Haus" i "Guranje radaća". Takođe je zabilježila zapaženu epizodnu rolu u seriji "Čudaci".

Glumila je u filmovima "Lažna zaštita" i "Koji je tvoj broj?". Početkom 2011. godine, uspješno je nastupala na pozorišnim daskama u Los Anđelesu.

Pozajmila je glas i izgled liku sovjetske oficirke Daše Fedorovič u planetarno popularnim strateškim video-igrama Command & Conquer: Red Alert 3 (2008) i Command & Conquer Red Alert 3: Uprising (2009).

Zlatno doba na televiziji i povratak korijenima

Posebno emotivan profesionalni trenutak za nju bila je uloga Arijane Demači u posljednjoj sezoni akcione serije Uzvratni udarac (Strike Back: Vendetta, 2020). Ovaj projekat se jednim dijelom snimao u Zagrebu, što joj je omogućilo da sarađuje sa glumcem Goranom Bogdanom. To je ujedno bio i njen prvi profesionalni povratak na prostore bivše Jugoslavije.

"Nakon što sam rodila sina Feniksa, namjeravala sam da kratko predahnem od glume da bih se posvetila porodici. Ali ponudu da snimam u Hrvatskoj nisam mogla da odbijem. Čak sam se i posvađala sa suprugom jer je plan bio da imamo ljeto za sebe, a ne da ja sve vrijeme radim. Na kraju je ipak shvatio koliko mi znači da snimam u Zagrebu i da to nije samo uobičajen posao", rekla je Ivana Milićević za "Gloriju. hr", 2020. godine.

Privatni život i porodična tragedija

Ivana Miličević je svog supruga, irskog producenta Pedija Hogana, upoznala kada je imala samo 19 godina, a on je od nje stariji 11 godina. Njihova ljubav krunisana je nesvakidašnjim vjenčanjem 29. decembra 2018. godine, kada su bračne zavjete razmijenili na brodu u Majamiju.

Pogledajte kako oni izgledaju:

Porodičnu sreću uzdrmala je nezamisliva tragedija kada je Ivanin mlađi brat Filip iznenada preminuo usljjed srčane aneurizme. Međutim, usred najmračnijih trenutaka, Ivana je saznala da je u drugom stanju u svojoj 43. godini.

"Otkako imam sina, znam da nema veće tragedije od toga da majka izgubi dijete. Za sve nas bio je to strašan šok, ali mami je bilo najteže. Mene je izuklo to što sam ubrzo nakon bratovljeve smrti saznala da sam trudna. Kada sam prvi put otišla ljekaru, pitala sam ga šta misli kada je moj sin začet, a on mi je odgovorio — sedmog avgusta, baš na dan kada je Filip umro. Shvatila sam to kao poruku, mali bratovljev dar sa neba kako bismo lakše podnijeli tugu zbog njegovog odlaska. Zato sam sinu dala ime Feniks kao simbol novog životnog ciklusa", ispričala je ona.

Sina Feniksa Džedaja Hogana rodila je 14. aprila 2018. godine, u svojoj 44. godini. Istakla je da joj je majčinstvo donijelo najveću životnu promjenu i da je izuzetno zahvalna na svakom trenutku sa njim, svjesna da je njena baka imala samo godinu dana više nego ona kada se Ivana rodila.

Neraskidiva veza sa Balkanom

Ivana je godinama trenirala borilačke vještine, što joj je pomoglo u fizički zahtjevnim ulogama, mada je nakon rođenja sina prilagodila životni ritam porodici. Sebe opisuje kao izuzetno srčanu i samouvjerenu ženu koja se ne plaši da pokaže svoju ženstvenost.

"Muškarci su me se uvijek plašili... šalim se. Nisam slabašna osoba, visoka sam i dosta spretna, ali moja najveća snaga dolazi iznutra. Srčana sam i znam da se izborim za sebe pa se ne bojim da pokažem svoju ženstvenost i muškarci nemaju zašto da se boje mene", ispričala je Ivana.

Iako decenijama gradi život preko okeana, njena emotivna spona sa Balkanom i rodnim krajem nikada nije oslabila. U slobodno vrijeme rado sluša muziku sa ovih prostora, a djetinjstvo joj je neraskidivo povezano sa pjesmama Zdravka Čolića koje su slušali njeni roditelji. Kada god posjeti region, Ivana izbjegava klubove sa modernom, zapadnjačkom muzikom.

Umjesto toga, bira mjesta gdje se slušaju domaći narodnjaci, ističući da je uz njih uvijek najbolji provod. Takođe, gaji veliku naklonost prema Splitskom festivalu i sa ponosom ističe da napamet zna sve festivalske numere iz 1998. godine.

(Nova/ MONDO)