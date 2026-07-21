"Drago mi je što do sada nisam postala majka": Andreana Čekić u suzama progovorila o teškim momentima

Anderana iskreno o tome zašto smatra da je dobro što se još nije ostvarila u ulozi majke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Andreana Čekić je potpuno ogolila dušu o roditeljima, braku koji je okončala uz šoljicu kafe, ali i razlozima zbog kojih smatra da je dobro što se još uvijek nije ostvarila kao majka.

Dok je pričala o svom djetinjstvu i roditeljima, Andreani su se u jednom trenutku oči napunile suzama. Naime, njeni roditelji su otišli svako na svoju stranu kada je ona imala svega 18 mjeseci. Sa majkom je otišla u Beč, dok je njen otac otišao u inostranstvo.

Ovako izgleda Andreanina majka:

"Očinska figura mi je nedostajala"

Andreana je iskreno priznala kakav odnos danas ima sa ocem, koji već dugi niz godina živi u Rusiji.

"Pa skoro nikakav, iskreno, jer tata je posle razvoda, to jest, nikad nisu ni bili u braku, ali ajde recimo posle razvoda, on je otišao prvo za Poljsku, pa je nešto kratko živio čak i u Ukrajini i na kraju u Rusiji, gdje je i do dan-danas ostao. I lijepo se on snašao. Mislim, imamo mi kontakt, ali nije to sad onaj pravi, svakodnevni. Čujemo se možda dva, tri puta godišnje - ispričala je pjevačica, a na pitanje da li joj je nedostajala figura oca, odgovorila je sa suzama u očima:

"Pa nedostaje mi sigurno. Pogotovo tad, kada sam bila i dijete i tinejdžer, mislim da je jako važna ta muška figura."

Pjevačica se prisjetila i jednog specifičnog i veoma emotivnog trenutka sa svoje svadbe 2016. godine, kada su se njeni roditelji posle mnogo godina našli u istoj prostoriji.

"Mama je bila tu, tata je došao iz Rusije i ostao je posle par dana" istakla je Andreana i priznala da je upravo zbog roditelja na svojoj svadbi pustila suzu:

"Pa jesam... Ja sam bila u čudu... U jednom trenutku, ja koja pamtim kao dete da se mama i tata svađaju, u jednom trenutku vidim kako ona njemu veže kravatu. Proradila je neka emocija, pa evo i sad je proradila, ali malo je proradila i ljutnja. Dvije sekunde je trajala, pa sam pomislila, zar niste mogli tako cio život, mislim, da budete, da kažem, normalni i da se ne svađate. Jer ja sam mislila, ja sam brinula čak šta će biti kad se mama i tata budu ugledali... Međutim, shvatila sam, a svi smo odrasli, pa i oni… Zaplakala sam zbog tog osjećaja da su njih dvoje u istoj prostoriji i da se ne svađaju."

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Andreana se detaljno prisjetila i samog razgovora:

"Sjećam se. Ja kažem njemu: "Dobro jutro, ja bih imala nešto da ti kažem". Ja sam uvijek onako malo i vickasta u svojoj ozbiljnosti zato što, mislim, kao čemu neki ozbiljan ton kad to može i lijepo. I rekla sam mu, mislim da stvari stoje tako da ti mene ne voliš kao ženu ili kao partner ženu, a ni ja tebe ne volim kao partner muškarca i da bi bilo izuzetno zdravo za oboje da svako ide svojim putem. On se iznenadio, ali čini mi se pozitivno jer je on to negdje isto osjećao. Tako da sam ja njemu, vjerovatno, pomogla time. Mi smo se lijepo dogovorili. Nakon toga sam se osjećala oslobođeno."

O braku i odluci da se razvede

Upravo zbog modela koji je imala u porodici, pjevačica smatra da je kasnije pravila pogrešne izbore. Sa bivšim suprugom Ivanom Miladinovićem se upoznala preko "Granda", a u brak je, kako priznaje, uplovila dijelom i zbog pritiska okoline i biološkog sata. Ipak, nesporazumi su počeli brzo, a ona je otkrila kako je prelomila da stavi tačku na tu priču nakon što je pročitala jednu knjigu.

"Mi smo nešto malo posle svadbe već živjeli razdvojeno zbog neke njegove greške koju sam ja posle i oprostila, pa smo opet živjeli zajedno, ali to nikad više nije... To nije ličilo na brak, to je ličilo kao na neku zajednicu onako u studentskom domu. Kako sam ja u stvari osvijestila da treba da se razvedem, jednog dana sam dobila na poklon knjigu Ane Bučević "U vorteksu ostvarenih želja". Počela sam da čitam i već negdje na trećoj, četvrtoj stranici shvatila sam da je u redu slušati svoje osjećaje, da uopšte... Apsolutno ne treba da budem rob tuđih očekivanja, da nije bitno koliko ja imam godina, da nije sramota razvesti se i... Jednostavno, da je najvažnije pokušati biti najbolja verzija sebe. I ja kad sam tu knjigu pročitala i zaklopila, sledećeg jutra sam skuvala tu famoznu kafu."

"Drago mi je što do sada nisam postala majka"

Pjevačica se dotakla teme roditeljstva, Andreana ima vrlo jasan stav zbog kog joj je drago što se sve odigralo baš ovako.

"Tačno, ja bih voljela i moram reći, kako god to čudno zvučalo, drago mi je što do sada nisam postala majka, jer ne bih voljela da moje dete nema oca pored sebe" iskreno je poručila pjevačica i dodala kakva majka planira da bude u budućnosti:

"Ako se desi partner sa kojim ću imati to, to ne možeš znati unaprijed, ali ajde možda s ove tačke gledišta negdje kao pametniji si, pa nekako možeš i bolje da procijeniš ljude. U svakom slučaju potrudiću se i sve ću dati od sebe da budem najbolja mama i da moje dijete odraste u pametnog poštenog čovjeka koji vjeruje u sebe i koji ne mora da traži odgovore."

Ovako izgleda njen novi partner:

(Blic / MONDO)