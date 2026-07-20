"Koštalo ga zdravlja": Đani hitno hospitalizovan, a ovako su komšije govorile par mjeseci nakon operacije srca

Radiša Trajković Đani je hitno operisan na VMA zbog začepljenih krvnih sudova i ugrađeno mu je pet stenta.

Izvor: MONDO

Poznati folk pjevač Radiša Trajković Đani danas je završio u bolnici zbog učestalog povraćanja i izražene malaksalosti, a ljekari se bore da mu stabilizuju stanje.

Pjevač je i ranije imao zdravstvenih problema, a nedavno je hitno operisan na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu, gdje su mu zbog zakrčenja krvnih sudova ugrađena čak pet stenta. Vijest o njegovom ozbiljno narušenom zdravlju zabrinula je javnost, a njegova supruga Slađa oglasila se kako bi otkrila najnovije detalje.

Slađa je potvrdila da Đanijevi rezultati nisu bili dobri, što je primoralo ljekare na hitnu intervenciju. "On se sada bolje osjeća. Kod kuće je i otkazao je sve nastupe za naredni period", izjavila je nakon operacije njegova supruga.

Iako je Đani omiljen u svom elitnom beogradskom komšiluku, gdje ga opisuju kao srdačnog, nasmijanog "kralja i čovjeka iz naroda", susjedi ne kriju zabrinutost. Prodavačica iz marketa u njegovoj luksuznoj zgradi smatra da pjevač mora da promijeni navike jer su alkohol, neuredan život i manjak sna zbog napornog posla najvjerovatnije ostavili ozbiljnog traga na njegovo zdravlje.

Pogledajte slike Slađe i Đanija:

Šta su rekle Đanijeve komšije

Da je životni tempo popularnog pjevača izuzetno iscrpljujuć, potvrdio je i komšija iz susjedne zgrade koji je istakao: "On mnogo radi i trebalo bi malo da ukoči. Takav je život tih pjevača, pogotovo onih koje narod voli".

Da su nezdrave navike dio njegovog svakodnevnog života, nedavno je javno priznao i sam Đani. On je šokirao izjavom da, kada treba da bira između obroka i alkohola, uvijek izabere ovo drugo:

"Popiješ 10 piva, 15... Kada treba da biram između hrane i piva biram pivo. Ovako kada sam kod kuće ja po cio dan jedem", rekao je tada Đani, dodavši da ne pazi na ishranu i da posti samo na Veliki petak i Badnje veče