Dubravka Mijatović otkrila zbog čega je napustila "Srećne ljude": "Mislim da sam postupila ispravno"

Dubravka Mijatović demantovala je tvrdnje o malom honoraru kao razlog napuštanja serije "Srećni ljudi".

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Dubravka Mijatović kaže da seriju "Srećni ljudi" nije napustila zbog malog honorara već zbog totalno druge stvari. Mediji su nagađali da je u pitanju bio mali honorar, ali Dubravka Mijatović je to odlučno demantovala.

"Morala sam da pobjegnem od stalnih dobacivanja na ulici: 'Điki, Điki!'. To je počelo da mi uništava život. Ako glumac želi da se oproba u drugim žanrovima, onda je to bila dobra odluka. Bila sam poštena prema sebi, publici i kolegama", rekla je Dubravka jednom prilikom.

Ovako je ona izgledala u seriji:

Dodala je i da su uslovi rada u serijama tog tipa neizvjesni.

"Kod maratonskih serija dobijemo scenario samo za prvih desetak epizoda. Kasnije ne znamo u kom pravcu će se lik razvijati. Uloga Đine mi više nije odgovarala, i mislim da sam postupila ispravno", objasnila je.

Dubravka je istakla da odluka nije imala nikakve veze sa honorarom.

"Pričalo se da sam otišla zbog male zarade, ali to nije istina. Da mi je novac bio prioritet, ne bih se okrenula pozorištu, koje je znatno slabije plaćeno", ispričala je glumica.

Uvjerena je da je učinila pravu stvar, otvorila je prostor drugim glumcima, a ona je nastavila karijeru onako kako je željela.