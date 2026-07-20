Cecin bivši slavi godišnjicu sa bivšom rijaliti učesnicom: Karić ostavio misicu zbog njega, ona mu rodila sina

Jovana i Bogdan danas slave dve godine braka u kojem su dobili sina, a on se svojoj supruzi tim povodom obratio na Instagramu.

Izvor: Instagram/bogdansrejovic/ljubisavljeviceva

Ceca Ražnatović već godinama krije svoj ljubavni život, a prije nekoliko godina bila je u vezi sa ugostiteljem Bogdanom Srejovićem, koji danas slavi godišjicu braka sa rijaliti učesnicom Jovanom Ljubisavljević.

Jovana i Bogdan danas slave dvije godine braka u kojem su dobili sina, a on se svojoj supruzi tim povodom obratio na Instagramu.

"Srećna i bogom blagoslovena nam godišnjica ljubavi", napisao je Srejović, koji je Jovanu odveo pred oltar manastira Gračanice 20.7.2024. godine.

Istim povodom se oglasila i Jovana, koja je kratko poručila: "Srećna nam druga godišnjica braka, ljubavi. Volim te".

Inače, prije Srejovića, Jovana je bila u vezi sa cimerom iz rijalitija Stefanom Karićem, a u jednom trenutku čekala ga je da izađe iz "Zadruge". Međutim, kada je izašao ubrzo je uslijedio raskid, a nn je svojevremeno pričao o krahu njihove ljubavi.

- Naš raskid je bio upravo zbog toga što je jedno veče flertovala sa Bogdanom Srejovićem. To je bio okidač raskida naše veze. Bilo je tu i ranije nekih naših nesuglasica, kao u svakoj vezi, ali to veče sam vidio sve, pokupio sam se otišao i nisam joj se više javio. Tu je bio kraj. Mogu da se pravim da nešto ne vidim, ali jednostavno, eto, na kraju se ispostavilo da je Karić u pravu - rekao Karić tad, prenosi Informer.

Ovako su Jovana i Stefan izgledali tokom veze:

Prisjetimo s Jovaninog i Bogdanovog vjenčanja: