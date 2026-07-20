Rijaliti u Srbiji je unosan biznis za mnoge učesnike, koji su zaradili stanove i automobile, dok su neki honorare trošili na luksuz.

Izvor: YouTube/Zadruga

Rijaliti u Srbiji odavno je za pojedine učesnike postao višemilionski biznis. Neki su za nekoliko sezona zaradili stanove, apartmane i automobile, dok su drugi honorare trošili na luksuz, estetske operacije ili vraćanje dugova.

Među apsolutnim rekorderima svakako je Miljana Kulić. Njeni honorari iz sezone u sezonu rastu upravo zbog činjenice da produkcija na nju računa kao na jednog od glavnih nosilaca šou-programa.



Pojedini mediji su ranije navodili da je u jednoj sezoni “Zadruge” uzimala čak oko 3.000 eura nedeljno, dok su kasnije cifre navodno bile i veće. Jednom prilikom je otkrila da joj je honora za jednu sezonu bio 90.000 eura, a već sledeće 130.000 eura. Pisalo se i da je zahvaljujući rijalitiju renovirala porodičnu kuću, kupovala apartmane i ulagala u nekretnine.

Ovako izgleda kuća Miljane Kulić u Nišu:

Vidi opis Ko je najviše profitirao od srpskih rijalitija? Svi pokupovali stanove i pokrenuli biznise, a ona je rekorderka u zaradi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 9 9 / 9 AD

Navodno je tokom rijalitija zaradila nevjerovatnih 700.000 eura. Iako je ova suma izuzetno impresivna, njen ukupni prihod bi bio znatno veći da nije često plaćala visoke kazne usled problematičnog ponašanja i kršenja ugovora.

Pola miliona eura od rijalitija

Veliki novac je uzeo i Miki Đuričić, pčelar iz Kupinova, kao se predstavljao, i veteran domaćih rijalitija koji je prošao kroz “Velikog brata”, “Farmu”, “Parove” i “Zadrugu”.

Vidi opis Ko je najviše profitirao od srpskih rijalitija? Svi pokupovali stanove i pokrenuli biznise, a ona je rekorderka u zaradi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: TV Pink Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: TV Pink Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: TV Pink Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: TV Pink Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TV Pink Br. slika: 8 8 / 8

Iako nikada nije javno otkrivao tačne cifre, godinama se nalazi među najskupljim učesnicima zbog popularnosti i ogromnog broja sezona koje je odradio. Kako je jednom prilikom otkrio tokom takmičenja je zaradio čak pola miliona eura.

- Od 2006, pa do danas, zaradio sam čak pola miliona eura. Sve sam potrošio na život... Nisu te pare bile samo od rijalitija! Za jednu reklamu uzeo sam 30.000 eura, pa za drugu isto toliko novca. Pobijedio sam u "VIP Velikom bratu" i osvojio 50.000 eura. U jednom trenutku sam radio tri posla, vodio sam emisiju jednom nedeljno, pisao kolumnu i bio menadžer na Srebrnom jezeru. Mjesečno sam zarađivao ukupno 3.000 eura.

Ona krije honorar

U vrhu liste najplaćenijih je i Stanija Dobrojević, za koju se godinama spekulisalo da je po sezoni uzimala desetine hiljada eura, posebno nakon ogromne popularnosti u “Farmi” i “Zadruzi”. Kao pobjednica šeste sezone rijalitija "Farma" (2015), osvojila je glavnu nagradu od 50.000 eura. Od tog iznosa, polovinu je naknadno dala Kristijanu Goluboviću.

Tokom Zadruge 5 za jednomjesečno učešće dogovorila je honorar od 50.000 eura. Ove sezone je ušla kao specijalni gost i po svemu sudeći će ostati do kraja.

Stanija Dobrojević je prema pisanju medija, prije nekoliko godina za ulazak u rijaliti pristala da uđe za cifru od 2.000 eura na nedeljnom nivou.

- Stanija će u Šimanovcima, ako ostane do poslednjeg dana, zaraditi 80.000 eura - pričao je tada izvor.

- U septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vrijeme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko - ostala je tajanstvena Stanija prije nego što je otišla u Šimanovce.

Rijaliti unosan biznis

Kada je riječ o rijaliti starosjedeocima, nezaobilazno ime je i Lepi Mića.

On je godinama jedan od zaštitnih znakova “Zadruge”, mada je sam tvrdio da ne traži “basnoslovne cifre”, već sigurnu i redovnu zaradu. Ipak, s obzirom na broj sezona koje je proveo pred kamerama, procjenjuje se da je od rijalitija inkasirao ozbiljan novac. Ranije se pisalo da je Mićin nedeljni honorar 1.200 eura, ali se on promijenio. Sada, tvrde dobro upućeni, Mića nedeljno u "Eliti 9" zarađuje 1.500 eura, što je 6.000 eura mjesečno.

Ozbiljna lova

Ozbiljne honorare imali su i Kristijan Golubović, Luna Đogani, Maja Marinković, kao i Marko Miljković, koji su nakon rijalitija dodatno unovčili popularnost kroz društvene mreže, reklame i privatne biznise.



(Kurir, MONDO)