Isplivao snimak Dragane Mirković iz Hrvatske: Jedva stoji na nogama, pomogli joj da siđe s bine (Video)

Pevačica Dragana Mirković morala je sinoć da prekine nastup u jednom hrvatskom gradu

Izvor: Petar Aleksić

Na društvenim mrežama pojavio se potresan snimak pevačice Dragane Mirković sa nastupa u Hrvatskoj, koji je zabrinuo njene brojne fanove.

Pevačica je nastupala u jednom klubu kada je, vidno iscrpljena, odlučila da se obrati publici. U tom trenutku nije mogla da stoji na nogama, već se oslanjala na stolicu, dok su emocije potpuno prevladale.

Sa knedlom u grlu i suzama u očima, Dragana je smogla snage da se izvini svima koji su došli da je slušaju.

- Ja, nažalost, neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod lekara. Hvala vam na razumevanju. Nadam se da se sledeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite - rekla je pevačica kroz suze.

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Njene reči naišle su na gromoglasan aplauz, ali i veliko razumevanje prisutnih. Publika joj je pružila podršku, jasno stavljajući do znanja da im je njeno zdravlje na prvom mestu, ispred svakog nastupa.

Snimak je objavila stranica SrbijaShowbiz, a brojni fanovi u komentarima upućuju reči podrške i želje za brz oporavak.