logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivao snimak Dragane Mirković iz Hrvatske: Jedva stoji na nogama, pomogli joj da siđe s bine (Video)

Isplivao snimak Dragane Mirković iz Hrvatske: Jedva stoji na nogama, pomogli joj da siđe s bine (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pevačica Dragana Mirković morala je sinoć da prekine nastup u jednom hrvatskom gradu

Isplivao snimak Dragane Mirković iz Hrvatske: Jedva stoji na nogama, pomogli joj da siđe s bine Izvor: Petar Aleksić

Na društvenim mrežama pojavio se potresan snimak pevačice Dragane Mirković sa nastupa u Hrvatskoj, koji je zabrinuo njene brojne fanove.

Pevačica je nastupala u jednom klubu kada je, vidno iscrpljena, odlučila da se obrati publici. U tom trenutku nije mogla da stoji na nogama, već se oslanjala na stolicu, dok su emocije potpuno prevladale.

Sa knedlom u grlu i suzama u očima, Dragana je smogla snage da se izvini svima koji su došli da je slušaju.

- Ja, nažalost, neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod lekara. Hvala vam na razumevanju. Nadam se da se sledeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite - rekla je pevačica kroz suze.

Pogledajte:

Njene reči naišle su na gromoglasan aplauz, ali i veliko razumevanje prisutnih. Publika joj je pružila podršku, jasno stavljajući do znanja da im je njeno zdravlje na prvom mestu, ispred svakog nastupa.

Snimak je objavila stranica SrbijaShowbiz, a brojni fanovi u komentarima upućuju reči podrške i želje za brz oporavak.

Tagovi

Dragana Mirković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ