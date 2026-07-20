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Ovo su superfinalisti Elite 9: Njih 20 se večeras bori za nagradu od 100.000 eura, šta mislite, ko pobjeđuje?

Ovo su superfinalisti Elite 9: Njih 20 se večeras bori za nagradu od 100.000 eura, šta mislite, ko pobjeđuje?

Autor Dragana Tomašević
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U superfinalu, koje ćemo pratiti na Pinku večeras, od 21 čas, nećemo gledati Viktora Gagića, Tanju Stijelju Boginju i rijaliti veterana Lepog Miću

Ovo su superfinalisti Elite 9: Njih 20 se večeras bori za nagradu od 100.000 eura, šta mislite, ko p Izvor: Zadruga / youtube

Uzbudljiva noć u rijalitiju Elita donijela je neočekivane preokrete i konačno otkrila ko se bori za pobjedu i nagradu od 100.000 evra.

Nakon što su Bijelu kuću zauvijek napustili Viktor Gagić, Tanja Stijelja Boginja i drijaliti veteran Lepi Mića, voditelj Darko Tanasijević otkrio je ko su superfinalisti ovog takmičenja

"Ponosan sam na vas što ste dogurali ovako daleko, što ste izdržali sve izazove. Narod je izabrao baš vas dvadesetoro, neko od vas će odnijeti titulu pobjednika", rekao je voditelj.

Nakon toga je uslijedilo otvaranje šampanjca i opšte slavlje u kući. Pogledajte:

Finalisti Elite 9
Izvor: Youtube / Zadruga

Tagovi

Elita superfinale zadruga

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