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Monstruozni napadi na Nevenu Hot: Izgubila ćerku u saobraćajnoj nesreći, pa reagovala zbog gnusnih poruka

Monstruozni napadi na Nevenu Hot: Izgubila ćerku u saobraćajnoj nesreći, pa reagovala zbog gnusnih poruka

Autor Dragana Tomašević
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Na društvenim mrežama pojavili su se monstruozni komentari pojedinaca o smrti ćerke Nevene Hot, zbog čega je bivša rijaliti učesnica bila primorana da se oglasi.

Monstruozni napadi na Nevenu Hot: Izgubila ćerku u saobraćajnoj nesreći, pa reagovala zbog gnusnih p Izvor: Drustvene mreze

Nevena Hot prolazi kroz najteže dane u životu nakon tragičnog i iznenadnog gubitka ćerke. Dok se porodica bori sa nezamislivim bolom i priprema sahranu, Nevena je doživjela novi udarac - i to od ljudi bez trunke empatije i obraza.

Pojedinci su otišli toliko daleko da tvrde kako je djevojčica "umrla zbog grehova svoje majke". Zgrožena i slomljena, Nevena se javno oglasila i brutalno uzvratila svima koji nemaju poštovanja prema preminulom djetetu.

"Svi koji pišete da mi je dijete zaslužilo da umre zbog mojih grehova, sram da vas bude. Prvo.. kojih grehova? Je l' sam vam nešto ukrala, ubila nekog? Kako imate obraza, srca i duše da pišete toliko jezive stvari", piše Nevena i dodaje:

Izvor: Instagram

"Moje dete nije bila narkomanka... bila je školovana, anđeoskog srca i duše... neiskvarena. Ostavite na miru mene i moju porodicu da mog anđela sahranim kako dolikuje!"

A.T. (22) izgubila je život u jezivoj nesreći u Borči. Do nesreće je došlo kada je "fijat", kojim je upravljala A.T, izletio sa puta, udario u betonski stub, a potom se od siline udara prevrnuo na krov.

(Informer, MONDO)

Tagovi

nevena hot komentari ćerka

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