Za pjevačicu Mel C ovo je prvi brak, a na venčanju su se okupile gotovo sve njene koleginice iz grupe.

Izvor: Instagram printscreen / melaniecmusic

Članica grupe Spice Girls, Melani Čizom poznatija kao Mel C, udala se za australijskog modela Krisa Dingvola na privatnoj ceremoniji održanoj u jednom engleskom selu, piše Daily Mail.

Za 52-godišnju pjevačicu ovo je prvi brak, a na vjenčanju su se okupile gotovo sve njene koleginice iz grupe. Mel i Dingvol u vezi su od novembra 2023. godine.

Okupile se gotovo sve Spajsice

Prema pisanju britanskog The Sun, među prvim gostima stigla je Geri Horner sa suprugom Kristijanom Hornerom, bivšim šefom tima Red Bul rejsing (Red Bull Racing) u Formuli 1. Snimljeni su u automobilu na putu prema imanju "The Country House Cumbria", na kojem je održana ceremonija.

Luksuzno imanje u vlasništvu je pozorišnog glumca Bena Forstera, dugogodišnjeg prijatelja Mel C. Upoznali su se 2013. godine, kada su zajedno nastupali u mjuziklu "Jesus Christ Superstar".

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Vjenčanicu dizajnirala Viktorija Bekam

Na vjenčanju su, prema pisanju stranih medija, bile Džeri Horner, Melani Braun i Ema Banton. Viktorija Bekam i njen suprug Dejvid nisu mogli da dođu, jer su trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama zbog Svetskog prvenstva. Iako nije bila među gostima, Viktorija je ipak imala važnu ulogu u pripremama. Upravo je ona dizajnirala belu vjenčanicu otvorenih leđa koju je Mel nosila na ceremoniji.

Vidi opis Udala se bivša Spajsica (52), muža našla na aplikaciji: Okupila gotovo sve članice grupe, od Viktorije ni glasa Dejvid i Viktorija Bekam Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ben Eade / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: GEORGES ROGERS / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube/Vogue France/Printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram/ victoriabeckham Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia/TOPS Br. slika: 5 5 / 5

Upoznali su se preko aplikacije za upoznavanje

Mel Si godinama je govorila da se nikada neće udati, ali se predomislila nakon što je upoznala australijskog partnera. Dingvol je model, glumac i scenarista u kasnim četrdesetim, a par se upoznao preko aplikacije za upoznavanje.

Na prvi sastanak otišli su u novembru 2023. godine. "Niko to ne zna, ali zapravo smo se upoznali preko aplikacije Raja (Raya)", rekla je Mel 2025. godine u podkastu "Life Uncut". "Ne znam koliko smem da otkrijem, ali prije njega bila sam u vezi", dodala je.

Pjevačica je do 2022. godine bila u vezi s producentom Džoom Maršalom, a nakon raskida mislila je da više nikada neće željeti da upoznaje nekog novog.

"Ali onda dođete do trenutka, obično tokom večeri s drugaricama, kada vam kažu: 'Moraš se vratiti u igru. Počni ponovo da izlaziš.' Tako sam na kraju napravila profil na Raji", ispričala je.

Prvi sastanak dogovorili dok su bili na različitim krajevima sveta

Mel Si bila je u Londonu kada se preko aplikacije povezala s Dingvolom, koji je tada boravio u Sidneju. Iako ih je delila velika udaljenost, znala je da uskoro putuje na DJ turneju po Australiji, pa je odlučila da mu pruži priliku.

Na dan njihovog prvog susreta sletjela je u Sidnej oko sedam sati ujutru, a zatim je cijeli dan provela ispunjavajući poslovne obaveze. Uveče se ipak našla s Dingvolom, koji je rezervisao sto u restoranu.

"Sto je bilo teško dobiti, pa sam pomislila: 'Ne mogu sada da otkažem čovjeku.' I od tada smo zajedno", rekla je Mel.

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