Britanske vlasti traže njihovo izručenje zbog optužbi za silovanje i trgovinu ljudima radi se*sualne eksploatacije.

Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Braća influenseri Endru Tejt i Tristan Tejt, čije je carstvo na društvenim mrežama izgrađeno na promovisanju bogatstva, muške dominacije i mizoginije, uhapšeni su u subotu u Majamiju, dok britanske vlasti traže njihovo izručenje zbog optužbi za silovanje i trgovinu ljudima radi se*sualne eksploatacije.

Braću su priveli pripadnici Službe američkih maršala na osnovu zapečaćenog naloga, rekao je portparol agencije Brejdi Mekaron za Asošijeted pres, čime su Sjedinjene Države postale centralna tačka međunarodne pravne sage koja se proteže od Rumunije do Velike Britanije.

Britanski tužioci su u subotu saopštili da traže ekstradiciju braće zbog optužbi da su između 2010. i 2017. godine silovali žene i trgovali njima radi se*sualne eksploatacije.

Braća, koja imaju dvojno državljanstvo SAD i Velike Britanije, preselila su se u Rumuniju 2016. godine. Tamo su uhapšeni 2022. pod optužbom da su učestvovali u organizovanoj šemi za vrbovanje žena radi se*sualne eksploatacije. Oni su negirali sve optužbe, a rumunski slučaj nije nastavljen zbog pravnih i proceduralnih problema.

Prošle godine dozvoljeno im je da napuste Rumuniju, nakon čega su privatnim avionom odletjeli na Floridu.

Očekuje se da će se početkom naredne nedelje pojaviti pred saveznim sudom u Majamiju, prema navodima osobe upoznate sa slučajem koja je govorila pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti istrage.

Optužbe podignute u Velikoj Britaniji odnose se na navodno zlostavljanje žena u oblasti sjeverno od Londona, gdje su braća odrasla. Njihovi advokati navode da oni u potpunosti negiraju optužbe.

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Vidi opis Uhapšena braća Tejt! Ozologlašeni influenseri pali u Majamiju nakon što su privatnim avionom pobjegli iz Rumunije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Julia Demaree Nikhinson / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/ines_nikic/cobratate/Printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ReachCrown Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/cobratate/Printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/cobratate/Printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/cobratate/Printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/cobratate/Printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/cobratate/Printscreen Br. slika: 10 10 / 10

"Čine sve kako bi spriječili da ovi momci ikada dođu pred sud"

Džozef Mekbrajd, advokat koji zastupa braću Tejt, izjavio je u telefonskom intervjuu da još nije uspio da stupi u kontakt sa svojim klijentima, ali je nove optužbe iz Velike Britanije nazvao "prljavom kampanjom i klevetom" čiji je cilj da oslabi tužbe za klevetu koje su braća podnijela u SAD.

- Čine sve kako bi spriječili da ovi momci ikada dođu pred sud - rekao je Mekbrajd.

- Uvjereni smo da će, kada nadležni sudija sagleda činjenice i kada Ministarstvo pravde bude suočeno sa ovom ozbiljnom zloupotrebom ovlašćenja, Endru i Tristan Tejt biti oslobođeni. Amerika ne treba da obavlja političke prljave poslove za Britaniju - dodao je on.

Endru Tejt (39) prvi put je postao poznat široj javnosti kao učesnik britanskog rijalitija "Veliki brat" 2016. godine. Izbačen je iz emisije nakon što se pojavio snimak na kojem navodno napada ženu. On i njegov brat Tristan Tejt (38) otvoreno podržavaju američkog predsjednika Donalda Trampa.

(Blic / MONDO)