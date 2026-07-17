Prvog muža ove pevačice našli mrtvog u hangaru: Udala se za njega nakon 10 dana, a on završio kao beskućnik

Čuvena rok pevačica Snežana Mišković, poznatija kao Viktorija, prošla je pakao sa prvim suprugom

Izvor: printscreen/youtube/ EX YU ARHIV

Snežana Mišković, poznatija kao Viktorija, upisala se u istoriju jugoslovenskog roka neprolaznim hitovima kao što su "Daj, ne pitaj", "Rat i Mir", "Barakuda", "Arija" i mnogim drugim, no, poslednjih godina nije prisutna na javnoj sceni.

Doduše, publika ju je, sada već davne 2017. godine, gledala u rijalitiju "Zadruga", kada je otvorila brojne teške teme iz svog života, nakon čega se potpuno povukla.

Mnoge je posebno potresla njena ispovest o prvom suprugu koji je bio heroinski zavisnik, za kog se udala nakon samo 10 dana poznanstva. Razvod mu je tražila 1993. nakon njegovog skrivanja i bežanja od dugova.

Godinama nije čula ništa o njemu, a onda ju je zatekla vest o njegovoj smrti 2011. godine.

"Jednom su mi javili da je mrtav, ja se isplakala, kukala, a on, nije se nije javljao, krio se od dugova. Kada sam videla da mu nema povratka, razveli smo se", pričala je pevačica.

Njegov život ugasio se na izuzetno bolan način, o čemu je Viktorija progovorila godinu dana nakon što su joj saopštili detalje smrti:

"Pre nekoliko meseci su mi javili da su ga našli u haustoru i da je završio na najstrašniji mogući način. Kao beskućnik, bez dijagnoze. Nije se predozirao, niti je pio alkohol. On je jednostavno umro od hladnoće i gladi".

Inače, i sama Viktorija je priznala da je imala problem sa narkoticima, a heroin je probala u 33. godini kada je snimala ploču.

"Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada ceo organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u 'Petparačkim pričama'", ispričala je jednom prilikom.

Inače, Viktorija je golgotu prošla i u drugom braku, a bivši suprug je, kako je pričala i u rijalitiju, pokušao da joj uzme dete, te je čak i rekao da "neće stati dok je ne smesti u ludnicu".

Ovako izgleda naslednica pevačice: