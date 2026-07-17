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Stoja se skinula u minijaturni kupaći: Pjevačica podigla haljinu, pa se pohvalila linijom

Stoja se skinula u minijaturni kupaći: Pjevačica podigla haljinu, pa se pohvalila linijom

Autor Jelena Sitarica
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Stoja Novaković pohvalila se linijom u kupaćem

Stoja se skinula u minijaturni kupaći: Pjevačica podigla haljinu, pa se pohvalila linijom Izvor: MONDO

Pjevačica Stoja Novaković spojila je lijepo i korisno, te je nastup na primorju iskoristila i da malo predahne.

Ona je pokazala na mrežama kako uživa na moru, te se u jednom trenutku pohvalila i linijom.

Pogledajte snimak sa njenog Instagrama:

Pogledajte

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Stoja smršala i skinula se u kupaći
Izvor: instagram/stoja_institucija
Izvor: instagram/stoja_institucija

Stoja se snimala u roze bikiniju dok se okreće ka kameri i pokazuje telefon koji joj je zadjenut za pojas, a mnogi su primijetili i da je znatno smršala. 

Izvor: Instagram/stoja_institucija

Izvor: Instagram/stoja_institucija

Inače, pjevačica se svojevremeno dotakla komentara koje je dobijala za kilažu: 

"Čula sam kako me iza leđa ogovaraju zbog kilaže, ali nikad nisam reagovala. Nisam htjela da se miješam u sve to, a bitno mi je bilo šta ja mislim o sebi", rekla je Stoja, pa dodala:

"Posle sam smršala, jela sam pola viršle i dovela sam se u red, a danas jedem šta mi je volja. Ostvarena sam žena i briga me šta drugi misle", rekla je ona nedavno.

Podsjetite se kako je izgledala kada je drastično smršala:

Ovako izgleda danas:

Tagovi

stoja novaković

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