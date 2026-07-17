Stoja Novaković pohvalila se linijom u kupaćem
Pjevačica Stoja Novaković spojila je lijepo i korisno, te je nastup na primorju iskoristila i da malo predahne.
Ona je pokazala na mrežama kako uživa na moru, te se u jednom trenutku pohvalila i linijom.
Pogledajte snimak sa njenog Instagrama:
Stoja se snimala u roze bikiniju dok se okreće ka kameri i pokazuje telefon koji joj je zadjenut za pojas, a mnogi su primijetili i da je znatno smršala.Izvor: Instagram/stoja_institucija Izvor: Instagram/stoja_institucija
Inače, pjevačica se svojevremeno dotakla komentara koje je dobijala za kilažu:
"Čula sam kako me iza leđa ogovaraju zbog kilaže, ali nikad nisam reagovala. Nisam htjela da se miješam u sve to, a bitno mi je bilo šta ja mislim o sebi", rekla je Stoja, pa dodala:
"Posle sam smršala, jela sam pola viršle i dovela sam se u red, a danas jedem šta mi je volja. Ostvarena sam žena i briga me šta drugi misle", rekla je ona nedavno.
Podsjetite se kako je izgledala kada je drastično smršala:
Stoja se skinula u minijaturni kupaći: Pjevačica podigla haljinu, pa se pohvalila linijom
Ovako izgleda danas:
Stoja se skinula u minijaturni kupaći: Pjevačica podigla haljinu, pa se pohvalila linijom