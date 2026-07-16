Preminula baka Kim Kardašijan: Kris Džener objavila potresnu vijest

Kris Džener, majka starlete Kim Kardašijan, tužnom objavom na društvenoj mreži Instagram saopštila je javnosti da je ostala bez majke Meri Džo Šenon, koju su svi u porodici oslovljavali nadimkom Em Džej.

Izvor: Instagram printscreen/ kimkardashian

Majka Kris Džener i baka Kim, Kloi i Kortni Kardašijan i Kajli i Kendal Džener, Meri, preminula je deset dana uoči 92. rođendana.

Uz jednu njenu stariju fotografiju, Kris joj je i putem društvenih mreža uputila poslednje zbogom.

"Danas smo se oprostili od moje divne majke, Em Džej. Ne postoje riječi koje mogu da opišu koliko mi je značila, niti bol koju osjećam jer sam morala da se oprostim od nje. Moja mama bila je srce naše porodice. Naučila me je svemu što je zaista važno – da bezuslovno volim svoju porodicu, da budem dobra prema ljudima, da uvijek budem uz one koje volim i da nijedan zajednički trenutak nikada ne uzimam zdravo za gotovo", započela je ona.

"Naučila nas je da je porodica sve. Pokazala nam je kako se voli bezuslovno i kako se radost pronalazi u malim, svakodnevnim trenucima. Naučila me je kako da se sa životnim izazovima suočavam hrabro, istrajno i s vjerom. Mama, hvala ti za svaku žrtvu koju si podnijela, za svaku mudrost koju si podijelila s nama i za svaki trenutak u kojem si nas voljela cijelim svojim bićem. Nedostajaće mi naši svakodnevni razgovori, tvoj osmijeh i smijeh… Srca su nam slomljena, ali utjehu nalazimo u saznanju da ljubav poput tvoje nikada zaista ne odlazi. Tvoja ljubav nastaviće da živi u našoj porodici, u našim običajima, u svakom trenutku koji provodimo zajedno i u svakom životu koji si dotakla", nastavila je.

"Kad god pogledam svoju djecu i unuke, u svima njima zauvijek ću vidjeti djelić tebe. Ne postoji nijedan dio mene koji nisi oblikovala. I ako sam u životu išta uradila kako treba, to je zato što sam se trudila da živim onako kako bi te učinila ponosnom. Svaka uspomena, svaki trenutak, svaki blagoslov – sve to dugujem tebi. I do kraja života, svakoga dana zahvaljivaću se Bogu što si baš ti bila moja majka", naglasila je.

"Moje srce slomljeno je na milion djelova… Hvala ti što si mi podarila najljepše djetinjstvo i omogućila divan i blagosloven život. Voljeću te zauvek, mama. Hvala ti što si nam dala sve", zaključila je Kris.