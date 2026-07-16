Preminuo osnivač i bivši bubnjar Partibrejkersa: Članovi benda se oprostili potresnom porukom

Goran Bulatović Manza, suosnivač Partibrejkersa, preminuo je, a članovi benda se emotivno opraštaju od njega.

Izvor: Partibrejkers/Facebook

Goran Bulatović Manza, rođen 1959. godine, javnosti je ostao najpoznatiji kao suosnivač i prvi bubnjar legendarnih Partibrejkersa. Kao član prve postave benda, Manza je ostavio neizbrisiv trag na njihovim najranijim studijskim snimcima.

Od svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege, članovi grupe su se dirljivim riječima oprostili putem društvenih mreža.

"Poslednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa, bio si neponovljiv. Jedan od dvoje,koji je uticao na odrastanje moje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers", stoji u oproštajnoj poruci.

Grupu Partibrejkers su u avgustu 1982. godine osnovali Zoran Kostić Cane (pjevač), Goran Bulatović Manza (bubnjar), Nebojša Antonijević Anton (gitarista) i Ljubiša Kostadinović (gitarista).