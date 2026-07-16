Pevačica i bivša učesnica rijalitija, Vivien Kurtović jedna je od onih koji su došli na sahranu pevača Andrije Bajića
Čuveni pevač Andrija Bajić danas će biti ispraćen na večiti počinak. Podsetimo, on je preminuo 7. jula u svojoj 89. godini, od posledica moždanog udara.
Nažalost, nakon njegove smrti usledili su sukobi između udovice Svetlane Bajić poznatije kao Mala Cana i njegovih ćerki, te su čak i na samoj sahrani stajali sa suprotnih strana kovčega.
Pevačica došla na sahranu Andrije Bajića u belom, sa kunom na glavi: Ljudi šokirano gledali šta je obukla
Mala Cana je čak htela i da se podeli žito, po pravoslavnim običajima, što je šokiralo prisutne, pogotovo Eru Ojdanića koji je to i osudio, o čemu možete pročitati u zasebnom tekstu.
Inače, na Novo groblje je došao i veliki broj poznatih koji su želeli da odaju poštu legendarnom umetniku.
Pevačica došla na sahranu Andrije Bajića u belom, sa kunom na glavi: Ljudi šokirano gledali šta je obukla
Među prvima su stigli Ojdanić i Milena Plavšić, Hasan Dudić, Milan Kalinić, Mirko Kodić, Atina Ferari, ali i učesnica rijalitija i pevačica Viven Kurtović.
Njeno izdanje šokiralo je okupljene - na sahrani se pojavila u belom, sa krunom na glavi, što je i zabeležila naša ekipa na licu mesta:
Podsetimo, Viven je postala poznata javnosti nakon učešća u rijalitiju "Zadruga", a potom se okušala i u muzičkim vodama.
Rodom je iz Sombora, a po obrazovanju je violinistkinja i stručnjak za muzičku produkciju i dizajn zvuka. Pored violine, svira i klavir, a njeni muzički nastupi često su obojeni elementima tradicionalne i starogradske muzike.Izvor: instagram/kraljica_skadarlije
Pored bogate muzičke karijere, Vivien je i autorka knjige poezije ,,Pred mojim očima Sunce", koja je objavljena 2022. godine.
Pogledajte još njenih fotografija:
Pevačica došla na sahranu Andrije Bajića u belom, sa kunom na glavi: Ljudi šokirano gledali šta je obukla