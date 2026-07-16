Pevačica i bivša učesnica rijalitija, Vivien Kurtović jedna je od onih koji su došli na sahranu pevača Andrije Bajića

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni pevač Andrija Bajić danas će biti ispraćen na večiti počinak. Podsetimo, on je preminuo 7. jula u svojoj 89. godini, od posledica moždanog udara.

Nažalost, nakon njegove smrti usledili su sukobi između udovice Svetlane Bajić poznatije kao Mala Cana i njegovih ćerki, te su čak i na samoj sahrani stajali sa suprotnih strana kovčega.

Vidi opis Pevačica došla na sahranu Andrije Bajića u belom, sa kunom na glavi: Ljudi šokirano gledali šta je obukla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Mala Cana je čak htela i da se podeli žito, po pravoslavnim običajima, što je šokiralo prisutne, pogotovo Eru Ojdanića koji je to i osudio, o čemu možete pročitati u zasebnom tekstu.

Inače, na Novo groblje je došao i veliki broj poznatih koji su želeli da odaju poštu legendarnom umetniku.

Vidi opis Pevačica došla na sahranu Andrije Bajića u belom, sa kunom na glavi: Ljudi šokirano gledali šta je obukla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

Među prvima su stigli Ojdanić i Milena Plavšić, Hasan Dudić, Milan Kalinić, Mirko Kodić, Atina Ferari, ali i učesnica rijalitija i pevačica Viven Kurtović.

Njeno izdanje šokiralo je okupljene - na sahrani se pojavila u belom, sa krunom na glavi, što je i zabeležila naša ekipa na licu mesta:

Pogledajte 00:13 Vivijan Kurtović na sahrani Andrije Bajića Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Podsetimo, Viven je postala poznata javnosti nakon učešća u rijalitiju "Zadruga", a potom se okušala i u muzičkim vodama.

Rodom je iz Sombora, a po obrazovanju je violinistkinja i stručnjak za muzičku produkciju i dizajn zvuka. Pored violine, svira i klavir, a njeni muzički nastupi često su obojeni elementima tradicionalne i starogradske muzike.

Izvor: instagram/kraljica_skadarlije

Pored bogate muzičke karijere, Vivien je i autorka knjige poezije ,,Pred mojim očima Sunce", koja je objavljena 2022. godine.

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