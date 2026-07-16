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Pevačica došla na sahranu Andrije Bajića u belom, sa kunom na glavi: Ljudi šokirano gledali šta je obukla

Pevačica došla na sahranu Andrije Bajića u belom, sa kunom na glavi: Ljudi šokirano gledali šta je obukla

Autor Jelena Sitarica
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Pevačica i bivša učesnica rijalitija, Vivien Kurtović jedna je od onih koji su došli na sahranu pevača Andrije Bajića

Pevačica došla na sahranu Andrije Bajića u belom, sa kunom na glavi: Ljudi šokirano gledali šta je o Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni pevač Andrija Bajić danas će biti ispraćen na večiti počinak. Podsetimo, on je preminuo 7. jula u svojoj 89. godini, od posledica moždanog udara. 

Nažalost, nakon njegove smrti usledili su sukobi između udovice Svetlane Bajić poznatije kao Mala Cana i njegovih ćerki, te su čak i na samoj sahrani stajali sa suprotnih strana kovčega. 

Mala Cana je čak htela i da se podeli žito, po pravoslavnim običajima, što je šokiralo prisutne, pogotovo Eru Ojdanića koji je to i osudio, o čemu možete pročitati u zasebnom tekstu.

Inače, na Novo groblje je došao i veliki broj poznatih koji su želeli da odaju poštu legendarnom umetniku. 

Među prvima su stigli Ojdanić i Milena Plavšić, Hasan Dudić, Milan Kalinić, Mirko Kodić, Atina Ferari, ali i učesnica rijalitija i pevačica Viven Kurtović. 

Njeno izdanje šokiralo je okupljene - na sahrani se pojavila u belom, sa krunom na glavi, što je i zabeležila naša ekipa na licu mesta:

Pogledajte

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Vivijan Kurtović na sahrani Andrije Bajića
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Podsetimo, Viven je postala poznata javnosti nakon učešća u rijalitiju "Zadruga", a potom se okušala i u muzičkim vodama. 

Rodom je iz Sombora, a po obrazovanju je violinistkinja i stručnjak za muzičku produkciju i dizajn zvuka. Pored violine, svira i klavir, a njeni muzički nastupi često su obojeni elementima tradicionalne i starogradske muzike.

Izvor: instagram/kraljica_skadarlije

Pored bogate muzičke karijere, Vivien je i autorka knjige poezije ,,Pred mojim očima Sunce", koja je objavljena 2022. godine.

Pogledajte još njenih fotografija:

Tagovi

sahrana Andrija Bajić Mala Cana Vivien Kurtović

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