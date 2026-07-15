Pjevačica otkrila da su je ucjenjivali intimnim odnosima: Priznala ko je u pitanju i šokirala javnost

Pevačica Jadranka Kalinić podijelila je iskustva o nepristojnim ponudama i pritiscima u muzičkoj industriji.

Izvor: Youtube printscreen/Nikad nije kasno

Jadranka Kalinić, takmičarka "Nikad nije kasno", nedavno je otkrila da je tokom svoje karijere često dobijala nepristojne ponude.

Jadranka o nepristojnim ponudama

"Nisam uopšte htjela da idem tim putem da mi neko pomaže, da me neko gura. Bilo je takvih ponuda dosta, ali uz uslov, ili intimnih odnosi ili da se vežem nekim ugovorom, pa da otplaćujem, odrađujem, ili da budem nečija djevojka", priznala je ona, pa otkrila ko nepristojne ponude nudi pjevačicama.

Pogledajte njene fotografije:

"Uglavnom ljudi koji su oko pjevača i koji tipuju na pjevačice, koji imaju mnogo novca, najčešće biznismeni. Ali najbitnije je da karijeru gradite sami".

Jadranka tvrdi da nikad nije poklekla pod pritiskom, ali ju je kasnije to koštalo živaca i energije.

"Strašno, jako eksplozivno sam reagovala na sve te ponude. Mislim da sam zbog svoje iskrenosti i eksplozivnosti bila u minusu u svom poslu", istakla je Jadranka.

Govorila je i o teškom djetinjstvu koje je imala kao dijete razvedenih roditelja i da je danas malo ko podržava u namjeri da se bavi muzikom.

"Niko od moje rodbine ne podržava moj posao. Jako je teško da imate djevojku koja je pjevačica, i zbog toga sam izgubila mnoge veze. Želim da ostavim neki trag, a muzika mi je mnogo dala i spasla me je u najtežim trenucima", rekla je pjevačica za Grand.

Pogledajte još njenih fotografija sa nastupa:

"Izgubila sam dijete"

Jadranka je svojevremeno otkrila šta joj je najteže palo u životu.

"Pored oca i majke sam izgubila i dijete, pa sam dobila anksioznost… Ali ne idem na tu priču, to je sve jako tužno…Idemo na veselo. Nešto najteže u životu je sahraniti svoje dijete. Namjerno nisam išla na to da mi ne bi zamjerili. Ja sam ovdje prvenstveno i samo zbog pjevanja, jer je u tim najtežim trenucima mene pjesma najviše izvukla", rekla je Jadranka na šta je Neda odgovorila:

"To je zaista tužno. Treba da se izboriš. Bravo. Ako ti išta u životu pomogne, pored ljubavi najbližih i tvoje vlastite snage koju ti je dao Bog, a dao ti je, i snagu i talenat i ljepotu, to je svakako muzika. Divno je da imaš tu snagu i volju i što si se ovdje pojavila."

Izvor: printscreen/youtube/Nikad nije kasno