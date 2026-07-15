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"Tipovali su me i odneli 200.000 evra": Lopovi koji su pevačici obili kuću stavili kese na noge, dolazila policija

"Tipovali su me i odneli 200.000 evra": Lopovi koji su pevačici obili kuću stavili kese na noge, dolazila policija

Autor Dragana Tomašević
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Pevačica Dragana Radosavljević Cakana o lopovima koji su joj obili kuću i odneli dragocenosti i poklon od unuka

Lopovi koji su pevačici obili kuću stavili kese na noge, dolazila policija Izvor: YouTube/RTV Pink Official

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana nedavno je otvorila dušu i progovorila o stravičnoj pljački svog porodičnog doma, nakon koje je ostala bez dragocenosti u vrednosti od neverovatnih 200.000.

Cakana je ubeđena da je ova velika krađa bila pažljivo isplanirana.

"To je tipovano, to je neko ko je organizovano uradio," izjavila je Cakana, ističući da su provalnici upali obivši vrata, te da su bili maskirani i sa kesama na nogama kako ne bi ostavili tragove. Iako su policija i forenzičari obavili uviđaj, pevačici se nakon toga niko nije obratio, niti je iko javio detalje o istrazi.

Među ukradenim stvarima našao se veoma vredan nakit, uključujući brilijante i dijamante, ali pevačica ističe da joj je najteže pao gubitak predmeta koji ima ogromnu emotivnu vrednost. Naime, lopovi su odneli i kožnu ogrlicu sa plastičnim zelenim srcem, koju joj je poklonio unuk.

Preduzela mere predostrožnosti

Nakon ovog traumatičnog iskustva, pevačica je preduzela drastične mere predostrožnosti. Cakana je maksimalno obezbedila svoju kuću i ne plaši se novih napada, poručivši da svako ko sada pokuša da provali "može da zaglavi u zatvor".

(Blic, MONDO)

Tagovi

cakana Dragica Radosavljević Cakana lopovi

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