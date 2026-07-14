Holivudski "hit" par ne voli da eksponira svoju vezu, a sada su sve iznenadili prizorima sa odmora na instagramu.

Izvor: Instagram printscreen / gigihadid

Jedna od najtraženijih manekenki Điđi Hadid (31) i holivudski glumac Bredli Kuper (51) su par koji privlači dosta pažnje u svetskom šou-bizu.

Njihova romansa prvi put je dospjela u javnost krajem 2023. godine, kada su počele glasine da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Vremenom su postali sve prisniji, a izvori bliski paru navodili su da njihova veza počiva na razumijevanju, podršci i zajedničkom vremenu koje uspijevaju da pronađu uprkos brojnim poslovnim obavezama.

Kako se navodi, Điđi i Bredli ne žure sa velikim životnim odlukama, već uživaju u odnosu koji grade postepeno, iako se šuškalo da je glumac već zaprosio svoju izabranicu.

Bredli se navodno odlično uklopio u Điđin krug porodice i prijatelja, a ljudi koji ih poznaju primjećuju koliko je manekenka opuštena i srećna kada je sa njim. Posebno se ističe da njena porodica pozitivno gleda na njihov odnos i da cijeni način na koji se glumac prema njoj ophodi.

Điđi je sada objavila i prve zajedničke fotografije sa odmora, a komentari oduševljenih fanova su se samo nizali:

Vidi opis Điđi Hadid objavila rijetku sliku s Bredlijem, i svi su oduševljeni: Posle blama s bivšim iznenadila ovim potezom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / gigihadid Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / gigihadid Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / gigihadid Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / gigihadid Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / gigihadid Br. slika: 5 5 / 5

U jednom ranijem intervjuu, manekenka je govorila o tome koliko joj je važno da u vezi pronađe osobu koja zna šta želi i koja je spremna da radi na sebi. Istakla je da je prava sreća pronaći partnera sa kojim se može graditi zdrav i stabilan odnos.

"Veoma sam zahvalna što sam pronašla nešto što me čini srećnom", poručila je tada manekenka, naglašavajući da je za kvalitetnu vezu potrebno međusobno razumijevanje i trud obje osobe.

Sa bivšim dobila dijete, on poručio: "Nikad nisam bio zaljubljen"

Zejn Malik je u jednom podkastu govorio o svojoj vezi sa jednom od najpoznatijih manekenki, Điđi Hadid, sa kojom ima ćerku Kai, pa je šokirao izjavom.

"U tom trenutku možda sam mislio da je to ljubav, ali kako sam odrastao, shvatio sam da možda nije bila. Možda je to bila strast, možda ovo, možda ono... Ne osjećam da je to bila ljubav. I, da budem iskren, želim da kažem javno da ću uvijek voljeti G jer je ona razlog što je moje dijete na ovom svijetu. Imam ogromno poštovanje prema njoj, uvijek ću je voljeti, ali ne znam da li sam ikada bio zaljubljen u nju. Jer da jesam, bio bih bolja verzija sebe."

Ipak, tokom njihove veze par je često delio zajedničke trenutke, pogledajte: