Muškarci ludeli za fatalnom Nikitom, danas ima 55 i ne biste je prepoznali: Napustila glumu i pobjegla u Indiju

Slavna glumica koja je igrala ulogu tajnog agenta Nikite u istoimenij seriji, bila je proglašena za jednu od najljepših žena svijeta.

Izvor: YouTube printscreen

Mnogi se zasigurno i danas rado sjećaju i podsjete serije "Nikita" koja je s istoimenom ženskom ulogom proslavila glumicu Petu Vilson (55).

Peta je daleke 1997. godine, kad je serija počela da se snima, proglašavana jednom od najljepših glumica na svijetu. Zbog izgleda i specifičnog glasa bila je san muškaraca širom svijeta.

Prisjetimo je se iz serije:

Glumica je karijeru započela u Australiji gdje su je primijetili filmski producenti, a 1991. godine preselila se u Los Anđeles, gdje je ulogom u spomenutoj seriji postigla svjetsku slavu.

Nakon što je završila s projektom, napustila je glumu. Tokom karijere lansirala je liniju donjeg veša po imenu "Vili Vilson". Od kako je 2002. godine prekinula dugogodišnju vezu s Damijanom Harisom, s kojim je dobila i sina Marloa, o njenom se privatnom životu malo zna.

Evo kako Peta sada izgleda:

Peta Vilson je rođena 18. novembra 1970. u Sidneju, u Australiji, gdje je provela veći dio svog detinjstva, ali je odrastala i na Papua Novoj Gvineji, jer se porodica zbog posla njenog oca često selila.

Igrala je i u filmu "Liga izuzetnih džentlmena", ali i seriji "Istražitelji iz Majamija".

Nedavno je objavila da je sin krenuo njenim stopama i da će igrati za studio Paramaunt, ali i da je bila na duhovnom putovanju u Indiji.