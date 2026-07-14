Čime se sad bavi Oliver Mandić kad je 22 godine mlađoj sagradio 4 kuće: Pored muzike i od ovoga uzima pare

Nije tajna da proslavljeni muzičar Oliver Mandić živi život na visokoj nozi, a nakon priče o brojnim nekretninama koje poseduje otkrivena je i istina

Izvor: MONDO

Proslavljeni muzičar Oliver Mandić autor je kultnih hitova na kojima su odrastale i stasavale generacije naraštaja.

Pored toga, pravio je pesme i za druge izvođače, a kako je sam govorio, oduvek je bio fokusiraniji na umetnički izraz no na komercijalne hitove.

Iako danas njegova zarada od muzike dolazi isključivo od autorskih prava i tantijema, Mandić nije bio besposlen, već je resurse i energiju pametno ulagao.

Iako i dalje povremeno radi na novim pesmama i studijskoj produkciji, posvećen je i ugostiteljstvu i nekretninama, pre svega izgradnji luksuznih objekata na Zaovinskom jezeru na Tari.

O ovim nekretninama često se polemisalo u javnosti, a mnogi ne znaju da je prelepo imanje zapravo nasledio od oca i dede.

Kasnije je tu podigao četiri velike kuće od 450 kvadrata koje su izgrađene u tradicionalnom planinskom stilu.

Pošto se plac nalazi blizu same vode, Mandić je napravio i pontonski most dug oko dvadeset metara kako bi lakše dolazio do čamca.

Danas tu uživa sa porodicom, a interesantno je da je svojevremeno imao druge planove za ovo imanje:

"Pre 25 godina, kada sam započeo obnovu imanja na dedovini, planirao sam da napravim centar u kome će se okupljati umetnici različitog profila: muzičari, glumci, baletski igrači, slikari... Tada sam imao 45 godina i bio sam u punoj snazi. Danas, kad sam sve završio, imam skoro 70 godina i nemam snage niti volje da se više bavim time", rekao je Mandić svojevremeno za medije.

Kada je reč o biznisima, bitno je istaći da je, prema dostupnim podacima, muzičar vlasnik jedne preduzetničke firme, koju vodi sa 22 godine mlađom suprugom. Ona je inače navodno i jedna od direktorki Beogradskog sajma.

Podsetimo, lepu Maju upoznao je kada je imala samo 18 godina, a ljubav je između njih brzo planula. I dan-danas su u srećnom braku, a sa njom je dobio i ćerku, te pronašao porodičan mir.