Udala se bivša žena koju je tajno snimao Momčilo Otašević: Glumac optužen, ona nakon pakla opet izgovorila "da"

Hrvatska glumica Jelena Perčin i poznati muzičar, gitarista i aranžer Ante Gelo stali su na ludi kamen na intimnoj ceremoniji, započevši novo poglavlje svoje ljubavne priče

Izvor: Instagram/printscreen/Screenshot/Kurir TV

Par je odlučio da jedan od najvažnijih dana u životu provede bez velike pompe i daleko od očiju javnosti, u krugu porodice i najbližih prijatelja kojima najviše veruj, prenose hrvatski mediji.

Jelena Perčin i Ante su želeli da detalje venčanja, uključujući lokaciju i venčanicu, zadrže kao privatnu, porodičnu uspomenu. Njihova veza je dugo skrivana, ali su prvi put javno pokazali ljubav tokom dočeka 2025. godine u Dubrovniku.

Vest o venčanju potvrdio je izvor blizak mladencima, dok se sami supružnici još uvek nisu javno oglasili. Mesto ceremonije, izgled venčanice, kao i drugi detalji slavlja za sada ostaju tajna, jer su Jelena i Ante želeli da ovaj dan sačuvaju od očiju javnosti.

Krili se od svih

Iako su se Jelena i Ante trudili da svoju privatnost drže dalje od radoznalih pogleda, javnost je već duže vreme pratila njihovu vezu. Prva nagađanja o njihovoj romansi pojavila su se krajem 2023. godine, kada su mediji počeli sve češće da ih viđaju zajedno, mada par tada nije želeo da komentariše svoj odnos.

Pogledajte njihove slike:

Njihova ljubav zvanično je prestala da bude tajna tokom dočeka 2025. godine u Dubrovniku, gde su snimljeni na Stradunu kako u ponoć razmenjuju poljubac. Nekoliko meseci kasnije, u aprilu 2025. godine, par je napravio i svoj prvi zajednički korak pred objektivima, pozirajući zagrljen na crvenom tepihu tokom dodele nagrada u Zagrebu.

Ipak, i nakon toga su nastojali da svoje najintimnije trenutke sačuvaju isključivo za sebe, uprkos tome što su se zajedno pojavljivali na putovanjima, koncertima i kulturnim događajima, piše Net.hr.

Prethodni brak sa Momčilom Otaševićem

Podsetimo, Jelena Perčin iza sebe ima brak sa poznatim crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem, sa kojim se venčala 2018. godine i dobila ćerku Mašu i sina Jakšu. Njihov brak je okončan tokom 2022. godine, ali su tu informaciju uspešno skrivali od medija gotovo godinu dana. Tek početkom 2023. godine, Jelena je javno potvrdila da je njihovom zajedničkom životu došao kraj.

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