Kruz je zaintrigirao svoje obožavaoce kada je obećao drastičnu transformaciju za svoj najnoviji poduhvat, mračnu komediju "Diger", a taj šokantni novi izgled konačno je pred nama.

Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen

Tom Kruz (64) će igrati glavnu ulogu u filmu "Diger" u režiji Alehandra Injaritua, koji prati naftnog magnata čija kompanija izaziva veliku katastrofu. Kruz je zaintrigirao svoje obožavaoce kada je obećao drastičnu transformaciju za svoj najnoviji poduhvat, mračnu komediju "Diger", a taj šokantni novi izgled konačno je pred nama.

Nakon višemjesečnog najavljivanja, uključujući i prikazivanje ekskluzivnih snimaka na Sinemakonu ranije ove godine, trejler za predstojeći film Alehandra Gonzaleza Injaritua je konačno objavljen, otkrivajući potpuno novi izgled 64-godišnjeg glumca.

Vidi opis Ćerka Željka Mitrovića uživa u suvom luksuzu na ljetovanju: Hotel sa 5 zvjezdica, privatna plaža i kabriolet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MC2 William Bennett IV/US Navy / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/victoriacanal Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 10 10 / 10

Kao što je ranije prikazano, Tom sada ima protetiku koja ga čini znatno starijim nego što jeste, sijedu kosu, izražen stomak i zaraznu strast prema moći. Ovo je glumčeva najdrastičnija vizuelna promjena za neku ulogu još od jezivog i urnebesnog Lesa Grosmana u filmu "Tropska oluja" iz 2008. godine.

Tom tumači lik naftnog magnata Digera Rokfela, koji pokušava da sanira predstojeću ekološku katastrofu koju je njegova kompanija izazvala – i to koristeći samo običnu lopatu. Trejler za film "Diger" možete pogledati u nastavku...

Fanovi su odmah ostali zatečeni Tomovim novim izgledom koji je najavljivan mjesecima, pa su ispod objavljenog trejlera na internetu komentarisali: "Ovo izgleda potpuno suludo i obožavam to. Jedva čekam", kao i: "'Ludi Kruz' se VRATIO."

Neki takođe tvrde da će mu upravo ovaj film doneti dugo čekanu takmičarsku nagradu Oskar, uz komentare poput: "Doktor Strendžlav našeg vremena, vjerujemo u Injaritua, a Tom dobija svog Oskara za glumu, što je odavno zaslužio", i: "Konačno je vrijeme za njegovog Oskara."

"Trebalo mi je 40 godina da bih mogao da obujem čizme Digera Rokfela i odigram sve njegove slojeve", rekao je Tom publici na Sinemakonu u aprilu. Dodao je da je "Diger" "upravo onaj tip filma zbog kakvog je uopšte i želio da snima filmove", kao i da je ostvarenje "divlje, zabavno i da jedva čeka da ga svi vide", piše Hellomagazine.us.

Alehandro je podijelio detalje o Tomovoj potpunoj transformaciji za ovu ulogu i otkrio da se kultni glumac posvetio projektu kao nikada prije.

"Nisam bio spreman za trenutak kada sam vidio kako Tom Kruz postaje Diger Rokfel", rekao je režiser. "Znamo da je neustrašiv. Kaskaderske scene, avion, skokovi... Ali moram da kažem da je oživljavanje ovog lika neka sasvim druga vrsta neustrašivosti. Mislim da je ova uloga možda njegov najveći izazov i hod po tankoj žici."

Pogledajte još slika Tomov transformacije za ovu ulogu: