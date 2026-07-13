Ćerka Željka Mitrovića uživa u suvom luksuzu na ljetovanju: Hotel sa 5 zvjezdica, privatna plaža i kabriolet

Evo gdje ljetuje najstarija ćerka Željka Mitrovića - Sandra Mitrović.

Izvor: instagram/sandramitrovic

Sandra Mitrović, najstarija ćerka vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića, trenutno boravi na jugozapadnoj obali Korzike, odakle se redovno oglašava na društvenim mrežama.

Ovoga puta sa pratiocima je podijelila kadrove luksuznog odmora i pokazala u kakvom ambijentu uživa.

Sandra je za ljetovanje odabrala ekskluzivan hotel sa pet zvjezdica, smješten na imanju u dolini Ortolo. Pored vrhunske usluge, gostima su na raspolaganju privatna plaža i potpuni mir, daleko od gužve, a upravo je dio tog luksuza prikazala u objavljenom snimku.

Osim odmora u hotelu, Sandra vrijeme provodi i na moru. Na jednoj fotografiji može se vidjeti kako uživa na luksuznom brodu, gdje je u hladovini čitala knjigu i opuštala se tokom plovidbe.

Podsjetimo, Sandra Mitrović je u martu ove godine uslikana na beogradskom aerodromu, kada je privukla pažnju elegantnim stajlingom i osmjehom koji nije skidala sa lica.

@mondo.zabava Ćerka Željka Mitrović stigla u Srbiju: Sandra bez šminke i u opuštenom izdanju 📽️: Mondo #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Iako je javnosti poznata kao ćerka Željka Mitrovića, Sandra je izgradila i sopstvenu karijeru. Režijom je počela da se bavi još sa 14 godina, školovala se u Engleskoj, a potom i u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Filmove sam počela da radim još kao mala. Prvo sam studirala u Engleskoj, a zatim u Njujorku, na Kolumbiji. Sarađivala sam sa dosta naših glumaca i sa dosta Amerikanaca, Engleza. Najveća razlika koju sam našla jeste kasting koji je sasvim drugačiji ovdje. Kod nas je manja sredina, ima manje glumaca, a u Americi svi glume. I tamo kada napraviš kasting, ne možeš doći do velikih glumaca, a kod nas je malo drugačije jer je manji grad, svi se znaju. A opet naši glumci imaju to nešto što je predivno - da uvijek hoće da pomažu mladima - govorila je Sandra.

(Telegraf / MONDO)