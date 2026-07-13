Porodila se pJevačica, a niko nije znao da je trudna: Krila trudnoću, objavila prvu fotografiju sina

Emina Tufo, nekadašnja učesnica "Zvezda Granda", porodila se u tajnosti i na svijet donijela zdravog dječaka.
Nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", pjevačica Emina Tufo (31), porodila se u tajnosti i na svijet donijela zdravog dječaka.
Ova radosna vijest potpuno je zatekla i šokirala njene pratioce i javnost, s obzirom na to da je pjevačica uspjela da sakrije drugo stanje od samog početka.Izvor: Instagram/ printscreen/eminatufo95
Tokom svih devet mjeseci, Emina nije željela da govori o prinovi za medije, niti je na društvenim mrežama pokazivala trudnički stomak, već je riješila da privatnost zadrži isključivo za sebe.
Pogledajte kako je Emina izgledala u prvoj trudnoći:
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Tek nakon što je porođaj prošao u najboljem redu, ona je na svom Instagram profilu podijelila prvu, emotivnu fotografiju bebe direktno iz porodilišta. Time je ujedno riješila i misteriju i otkrila vjernoj publici gdje je to preko noći nestala sa muzičke scene u jeku popularnosti.
"Ako ste se pitali gdje sam nestala u poslednje vrijeme po pitanju svirki i muzike, evo odgovora. Hvala Allahu na još jednoj blagodati. Dobrodošao, sine. Puno te vole mama, tata i seka", poručila je Emina.
Podsjećanja radi, Emina Tufo je u braku sa Amelom Dedićem, koji se profesionalno bavi ugostiteljstvom. Amel ne samo da dijeli privatni život sa Eminom, već je i njen menadžer.
Ovako je Emina izgledala pred drugog stanja:
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