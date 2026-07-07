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Umro Andrija Bajić: Muž Male Cane preminuo u bolnici, kroz suze potvrdila tužnu vijest

Umro Andrija Bajić: Muž Male Cane preminuo u bolnici, kroz suze potvrdila tužnu vijest

Autor Dragana Tomašević
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Andrija Bajić preminuo je danas na VMA-a usled teške bolesti u devetoj deceniji.

Umro Andrija Bajić: Muž Male Cane preminuo u bolnici, kroz suze potvrdila tužnu vijest Izvor: Kurir

Pevač Andrija Bajić je pre nekoliko nedelja doživeo moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije pogoršalo. Nekoliko dana proveo je u bolnici dok su mu se doktori borili za život.

Vest je potvrdila njegova supruga, pevačica Mala Cana.

"Rekli su mi da dođem sutra... Živote moj..." - jecala je Mala Cana.

"Imao je moždani udar"

Pevač Andrija Bajić (88) je pre nekog vremena imao moždani udar.To je za domaće medije potvrdila njegova supruga Mala Cana. Ona se oglasila za domaće medije i drhtavim glasom otkrila detalje zdravstvenog stanja.

"Andrija je jako loše, životno je ugrožen. Otišao je zbog bolničke infekcije zbog katetera, tu je dobio moždani udar. Na urologiji se to dogodilo, prebacili su ga na neurologiju i uključili ga na dijalizu", rekla je pevačica juče.

(Kurir, MONDO)

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Andrija Bajić preminuo

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