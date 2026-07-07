logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pjevač životno ugrožen: Iznenada doživio moždani udar

Pjevač životno ugrožen: Iznenada doživio moždani udar

Autor Đorđe Milošević
0

Mala Cana je potvrdila sve i otkrila u kakvom je stanju.

Andrija Bajić doživio moždani udar Izvor: Pink printscreen

Pjevač Andrija Bajić (88) dobio je moždani udar. To je za domaće medije potvrdila njegova supruga Mala Cana. Ona se oglasila za domaće medije i drhtavim glasom otkrila detalje zdravstvenog stanja.

"Andrija je jako loše, životno je ugrožen. Otišao je zbog bolničke infekcije zbog katetera, tu je dobio moždani udar. Na urologiji se to dogodilo, prebacili su ga na neurologiju i uključili ga na dijalizu", rekla je, pa nastavila:

"On je godinama izdržao bez dijalize jer smo se ljekar i ja svim naporima trudili da živi što kvalitetnije i da uz pomoć ishrane i suplemenata izbjegne dijalizu. Od tada je bio jako utučen. Uradila sam sve što sam mogla da mu pomognem."

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Mala Cana Andrija Bajić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ