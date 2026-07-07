Pjevač životno ugrožen: Iznenada doživio moždani udar

Mala Cana je potvrdila sve i otkrila u kakvom je stanju.

Izvor: Pink printscreen

Pjevač Andrija Bajić (88) dobio je moždani udar. To je za domaće medije potvrdila njegova supruga Mala Cana. Ona se oglasila za domaće medije i drhtavim glasom otkrila detalje zdravstvenog stanja.

"Andrija je jako loše, životno je ugrožen. Otišao je zbog bolničke infekcije zbog katetera, tu je dobio moždani udar. Na urologiji se to dogodilo, prebacili su ga na neurologiju i uključili ga na dijalizu", rekla je, pa nastavila:

"On je godinama izdržao bez dijalize jer smo se ljekar i ja svim naporima trudili da živi što kvalitetnije i da uz pomoć ishrane i suplemenata izbjegne dijalizu. Od tada je bio jako utučen. Uradila sam sve što sam mogla da mu pomognem."