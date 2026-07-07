Skandal u bolnici u Beogradu! Mala Cana se tukla sa Bajićevim ćerkama tokom posjete, otkriveni detalji

Cana ističe da nikada nije željela sukob sa njegovom porodicom.

Izvor: Kurir televizija

Pjevač Andrija Bajić nalazi se u bolnici zbog narušenog zdravstvenog stanja. Naša ekipa bila je na licu mjesta, gdje smo zatekli njegovu partnerku, Malu Canu, vidno uznemirenu i zabrinutu.

Čim je stigla, požurila je u bolnicu kako bi što prije bila uz Andriju. Nakon posjete, izašla je uplakana, držeći se za glavu, a kroz suze je progovorila o teškim trenucima kroz koje trenutno prolazi.

"Andrija je loše, on je akutno ugrožen, životno ugrožen. Bore se za njegov život. Pružena mu je sva medicina koja postoji u Srbiji. Sve je pokriveno što se tiče medicinske strane."

"Njemu je jako teško, ja mu pričam da se bori, pokazuje mi glavom da hoće da se bori za nas. Pričam mu da sam tu za njega stalno."

Prema njenim tvrdnjama, tokom boravka u bolnici došlo je i do incidenta sa Andrijinim ćerkama.

"Doživjela sam fizičko nasilje ispred bolničkog odeljenja od strane njegovih ćerki. To se dogodilo pred njim. Vikao je i dozivao ih imenima da me ne udaraju, da me puste. Pokušavale su da me izbace iz sobe. Nije me sramota to da kažem, jer sam već to rekla i policiji. Kada sam vidjela da gubim njegovu blizinu, uhvatila sam se za njegov krevet, vikala sam da me puste da budem pored mog muža. Klele su se da će da nas rasture. On je čak uradio i ugovor o izdržavanju, da bi se zaštitio. Čovjek koji ima tri ćerke, imao je izbor da bira."

"Ne znam šta je bio razlog nasilja. Njegova srednja ćerka mi je govorila svašta. Nek im je na čast. Sud će odraditi svoje. Bog će odraditi svoje, svakome neka sudi onako kako jeste. Meni je jedino žao što je on to vidio. Andrija je vjerovao njima da su one mene prihvatile. Ubjeđivale su ga da su me prihvatile. Tog dana nisu rekle razlog. Nekoliko dana ranije su mi se klele da su ranije mislile da sam sa njim samo iz interesa, a onda su kao shvatile da to nije tako, ali ipak se dogodilo nasilje."

Kako kaže, o svemu je obavijestila Andriju.

"Ja sam mu sve rekla, na šta je on rekao da treba da plate za to što su uradile i da im to nikada neće oprostiti. Dosad im je sve praštao u životu, ali ovo nikada neće. Ja sam mu rekla da treba da bude fin, bez obzira na to da ako ja mogu da "progutam", da on "proguta" kao otac. Ipak su to njegova djeca."

Cana ističe da nikada nije željela sukob sa njegovom porodicom.

"Nikada nisam rekla ništa protiv njegove djece, niti uh u životu uvrijedila, kao što neću i sad. On je njih zakleo i ostavio im u anamet da uvijek budu uz mene. Ja sam mu stavila ruku na usta, jer znam da one neće to učiniti. Vjerovao im je. Na kraju je zamolio zeta i srednju ćerku da me odvezu, da ne idem sama jer je već bilo pola dva. Kad sam sišla, nije bilo nikoga. Sjedjela sam i plakala", priča Cana, a zatim je objasnila da ju je pozvao Andrijin prijatelj koji joj se našao u teškom momentu i obezbijedio joj prevoz do kuće.

Vidi opis Skandal u bolnici u Beogradu! Mala Cana se tukla sa Bajićevim ćerkama tokom posjete, otkriveni detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 7 / 7

Govorila je i o prijetnjama koje je, kako tvrdi, dobijala.

"'Ti ne znaš da si mrtva' mi je bila najstrašnija prijetnja.Svi ćemo umrijeti, pa ću i ja. To mi je bilo urezano ili 'Ti ne znaš šta će da ti se desi'. Ja ću s mojim Andrijom ponovo biti zajedno. Neće biti kako one hoće, nego kako je Bog rekao."