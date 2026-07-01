On je otac ćerke Jasne Milenković Jami: Javnost je brujala o poznatom frizeru, ostavio je nakon porođaja

Jami je nekada željela da se uda za Peđu i vjerovala je da je to ljubav za ceo život.

Izvor: Instagram/jamiofficial

Folk pjevačica Jasna Milenković Jami uvijek se trudila da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali neijretko i sa ponosom ističe svoju punoljetnu ćerku Leu. Iako je pjevačica veoma poznata, malo ko zna ko je zapravo otac njene naslednice.

Riječ je o beogradskom frizeru Predragu Peđi Rankoviću, koji je široj javnosti postao poznat kao stric Anđela Rankovića, učesnika rijalitija "Zadruga". Predrag se čak i pojavio pred kamerama u prvoj sezoni ovog televizijskog formata kada je došao na imanje kao član porodice.

Tom prilikom ga je cela Srbija vidjela kada je upoznao Anđelovu tadašnju djevojku i potencijalnu snajku, pjevačicu Teodoru Džehverović.

Što se tiče odnosa sa pjevačicom, Jami je nekada željela da se uda za Peđu i vjerovala je da je to ljubav za cio život.

Ipak, njih dvoje su raskinuli i stavili tačku na emotivnu vezu ubrzo nakon što se pjevačica porodila.