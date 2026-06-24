Pomirili se Duško Tošić i Nora! Isplivale slike, ponašanjem na ulici sve iznenadili (Foto)

Duško i Nora nisu uspjeli da se sakriju od Kurirovog reporetra koji ih je "uhvatio" zajedno nakon ručka u jednom prestižnom beogradskom restoranu

Izvor: Damir Dervišagić

Dok svi pričaju o raskidu Duška Tošića i Nore, izgleda da je ipak palo pomirenje. Kurirov paparaco uslikao ih je danas, nakon što su bili na ručku u jednom restoranu na Dedinju.

Iako se očekivalo da će, kao zaljubljeni par, ići ruku pod ruku, oni su se razdvojili i hodali na metar razdaljine. Dok je on bio obučen elegentno i odabrao košulju, pantalone i mokasine, ona kao da je stigla sa treninga. Nosila je kratki sportski šorts i top koji je istakao njene bujne grudi.

Uhvaćeni zajedno

Kako Kurir saznaju, Duško i Nora u restoranu su sjedjeli zajedno i tim gestom potvrdili da među njima sada nema zahlađenja. Ovaj restoran nalazi se na luksuznoj lokaciji, pa djeluje da se par ne štedi kada je riječ o zajedničkom provedenom vremenu.

Skriveni od znatiželjnih pogleda

Kako izvještava Kurirov reporter sa lica mjesta, Duško je stigao prvi, a 15 minuta nakon njega, pojavila se i Nora, koja je ušla na drugi ulaz.

Vlasnik restorana ih je lično doveo do stola, a bili su smješteni tako da budu skriveni od znatiželjnih pogleda, pa su sjedjeli sami. Nakon toga, oni su išetali zajedno iz restorana. Na kraju, ušli su u njegov luksuzni auto i odvezli se u nepoznatom pravcu.

Nelogičnosti u objavama

Iako je bilo nelogičnosti koje su uslijedile nakon objavljene vijesti o njihovoj vezi, vrlo brzo se pročulo za krah ljubavi, ili pokušaj da se odnos zataška. Tokom svog razgovora za Kurir, Nora je sama priznala da je srećna sa Tošićem, direktnim riječima.

- Srećna sam i zaljubljena u Duška - rekla je kroz osmijeh.

Nakon toga, uslijedio je raskid, a ovog puta, nisu uspjeli da se sakriju od Kurirovog reporetra koji ih je "uhvatio" zajedno.

Da li je pjesma bila posvećena upravo bivšem fudbaleru, da li između njih postoje problemi ili je riječ samo o numeri koju voli da sluša, ostala je misterija, sve do ovog trenutka, kada se čini da Tošić ipak nije zaboravljen, kao što je poručila u objavi. Međutim, Duško i Nora više ne prate jedno drugo na ovoj društvenoj mreži, što je odmah pokrenulo lavinu komentara. Dodatnu sumnju izazvala je činjenica da je fotografija na kojoj poziraju zagrljeni već duže vrijeme uklonjena sa njegovog profila.

Ovo je fotografija koja je uklonjena:

Nora je nedavno na Instagram profilu podijelila snimak iz luksuznog BMW-a tokom vožnje, dok je u pozadini išla pesma Ane Nikolić "Dobro došao u moj zaborav".

Stihovi poznate balade govore o kraju jedne ljubavi, prebolijevanju i ostavljanju prošlosti iza sebe, pa su pratioci odmah krenuli sa nagađanjima da li je Nora na ovaj način željela nekome da pošalje poruku.