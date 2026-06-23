Aleksandra Subotić govorila je o prevari svog partnera Pece Raspopovića i prijateljstvu sa Majom Marinković.

Izvor: Instagram/sandrasuboticss

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić otvorila je dušu o bolnoj prevari partnera Pece Raspopovića sa njenom tadašnjom drugaricom Majom Marinković.

Aleksandra je iznijela prljav veš iz perioda njihovog druženja, tvrdeći da je Maji plaćala večere, a onda je otkrila i u kakvim je odnosima danas sa ocem svog sina.

Vidi opis "Plaćala sam joj ručkove, nije imala para": Aleksandra Subotić finansirala Maju Marinković, progovorila o prevari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Jesam. Ja sam taj tip osobe i mogu da kažem za sebe da sam veliki džek. Ne volim da meni neko nešto plaća jer se osjećam dužna. A kad platim prijateljima ručkove ili večere, ne osjećam da mi duguju nešto, šta više, bude mi drago. Njoj sam kupovala svašta, učila sam je i da naruči. Nije imala novca kada se družila sa mnom, imala je nešto što je zaradila u rijalitiju, ali je sve to traćkala i potrošila", priča ona za Blic.

Pored toga, Subotićka je otkrila i da je njen nevjenčani suprug tokom afere trošio novac na Maju, što ju je dodatno povrijedilo.

"Iskreno, smatram da Maja nije sponzoruša, ona je honorarka. Ona to radi jer je prosto njena priroda takva. Ne traži korist od muškarca, traži intimni odnos i taj osjećaj posebnosti. Ona se odmah poistovećuje sa osobom sa kojom je on bio prije nje ili je u vezi sa njom u tom momentu. Nadam se da sam lijepo objasnila. Maja traži osjećaj, ona je takva", rekla je ona.

Aleksandra je konačno otkrila i da li je nakon svega planirala da ostavi Pecu, kao i da li je on molio za oproštaj i preklinjao je da to ne čini.

"Na momente jesam, na momente nisam. Nismo u braku zvanično, ali jesam poželjela da ga ostavim. Nije molio, ali je davao sve od sebe da se pomirimo. Nakon toga što je uradio rekao mi je: 'Aleksandra ti si zlatna'. Stvarno mislim da jesam, ovakva kao ja se jednom rađa."