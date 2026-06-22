Decenijama se šuškalo da je ona kriva za raspad "Bijelog dugmeta": Starleta opčinila papu, pa zavela Al Paćina

Dijana Niven Bećirović, nekadašnja zvijezda bivše Jugoslavije, postala je poznata manekenka i novinarka, a njeni intervjui sa svjetskim liderima su legendarni.

Izvor: Instagram printscreen/ diananiven/MONDO/Stefan Stojanović

Dijana Niven Bećirović bila je jedna od najintrigantnijih žena bivše Jugoslavije. Od djevojke iz malog mjesta kod Tuzle, koja je odrasla u skromnim uslovima i rano ostala bez oca, postala je međunarodno poznat model, novinarka i žena čije su ime povezivali sa nekim od najmoćnijih i najpoznatijih muškaraca sijvita.

Rođena je 1962. godine u Lukavcu kod Tuzle, a još kao tinejdžerka privukla je pažnju modnih agenata. Dok je pohađala srednju školu u Sarajevu, snimala je reklame za tadašnje velike jugoslovenske kompanije, a kasnije je umjesto glume upisala novinarstvo. Obrazovanje joj je oduvijek bilo važno, pa je tokom života završila čak tri fakulteta.

Njeno detinjstvo nije bilo lako. U sedmom razredu ostala je bez oca, ali je, kako je više puta isticala, u majci imala najveću podršku. Uprkos teškim okolnostima, veoma rano je krenula putem koji će joj promijeniti život.

Početkom osamdesetih godina postala je jedno od najprepoznatljivijih lica bivše Jugoslavije. Fotografije koje su je proslavile obišle su Evropu, a modni svijet brzo je prepoznao njen potencijal.

Godine 1984. odlazi u Italiju, gdje gradi uspješnu manekensku karijeru i sarađuje sa prestižnim modnim kućama poput "Versacea" i "La Perle". Međutim, nije željela da ostane samo u svijetu mode. Vremenom se sve više posvećuje novinarstvu i intervjuima sa najpoznatijim svjetskim ličnostima.

Papa ju je vozio na vespi

Tokom karijere ostvarila je ono o čemu mnogi novinari mogu samo da sanjaju. Intervjuisala je brojne svjetske lidere, umjetnike i sportiste, a među njima su bili i papa Ivan Pavle II, kao i budući papa Benedikt XVI, još dok je bio kardinal.

Jedna od najzanimljivijih anegdota iz njenog života vezana je upravo za Benedikta XVI, koji ju je, prema njenim sjećanjima, provozao na vespi.

Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima intervju sa legendarnim vozačem Formule 1 Ajrtonom Senom. Razgovarala je sa njim samo nekoliko dana prije njegove tragične pogibije na stazi u Imoli 1994. godine, zbog čega je taj intervju ostao upamćen kao jedan od poslednjih koje je slavni Brazilac dao.

Veze sa slavnim muškarcima punile naslovne strane

Ljubavni život Dijane Niven Bećirović godinama je intrigirao javnost. Najviše pažnje izazvale su priče o njenim odnosima sa Alom Paćinom i Goranom Bregovićem.

Za holivudsku zvijezdu govorila je da ju je osvojio slavom, ali ne i karakterom. Isticala je da je bio opterećen pažnjom medija i da nikada nije uspio da se potpuno opusti. Njihov odnos nije dugo potrajao, ali je ostao jedna od najzvučnijih romansi koje su joj pripisivane.

S druge strane, veza sa Goranom Bregovićem izazvala je pravu buru među fanovima "Bijelog dugmeta". Godinama se pričalo da je upravo zbog nje došlo do sukoba između Bregovića i Vlade Pravdića, koji je takođe bio zaljubljen u nju. Sama Dijana kasnije je priznala da ju je Bregović osvojio upornošću i šarmom.

Danas živi u Los Anđelesu

Posle uspješne karijere modela i novinarke, život je nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama. Završila je American Film Institute i radila kao producentkinja na više filmskih projekata.

Danas živi u Los Anđelesu, daleko od medijske buke koja ju je pratila decenijama, ali i dalje privlači pažnju javnosti. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz svakodnevnog života, a mnogi komentarišu da i dalje izgleda gotovo jednako kao u vrijeme kada je važila za jednu od najpoželjnijih žena bivše Jugoslavije.

Izvor: Ona.telegraf/ MONDO