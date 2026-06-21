Kantautor i muzičar Srđan Marjanović priznao je kako je nastala pjesma "Dva dinara, druže".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bora Đorđević je tokom života napisao i otpjevao brojne pjesme koje su i danas veliki hitovi. Frontmen Riblje čorbe preminuo je u 72. godini, 4. septembra 2024. godine, ostavljajući iza sebe bogat muzički opus koji će se još dugo slušati.

Kantautor i muzičar Srđan Marjanović istakao je da mu je jedna od omiljenih Borinih pjesama „Dva dinara, druže“, te otkrio kako je nastala ova legendarna numera.

Vidi opis Otkriveno kako je nastala kultna pjesma „Dva dinara, druže“ Riblja Čorba "Pogledaj dom svoj anđele" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Youtube Sputnjik Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press/arhiva Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Youtube Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/Riblja Čorba Official channel Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: RTS/Screensh Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Govoreći u emisiji „Usijanje“, Marjanović je kazao da mu je upravo ta pjesma jedna od najdražih koje je Bora napisao.

„'Pogledaj dom svoj, anđele' je pjesma van konkurencije, ali meni je najdraža njegova pjesma 'Dva dinara, druže'. Bora je bio veoma posvećen svojim ljubavima. Kad je volio, volio je punim srcem. Njegove pjesme bile su jednostavne i odmah ste znali šta je htio da kaže“, rekao je Marjanović, prenosi Kurir.

On je potom ispričao anegdotu za koju tvrdi da je poslužila kao inspiracija za nastanak kultne numere.

„Sjuriо se u toalet u Šumatovcu jer je htio da plače zbog djevojke koja ga je ostavila, a bilo ga je sramota da to radi pred svima. Bile su tu kolege i muzičari. Dotrčao je do toaleta, a žena koja je naplaćivala ulaz zaustavila ga je i rekla: 'Stani, dva dinara, druže'. A Bora je odgovorio: 'A koliko košta da plačem?'“, ispričao je Marjanović.

Prema njegovim riječima, upravo je taj trenutak ostao duboko urezan u sjećanje legendarnog rok muzičara i kasnije postao osnova za pjesmu koja je obilježila generacije.

Podsjetimo, „Dva dinara, druže“, kao i još nekoliko Borinih pjesama, posvećena je Maji Jovanović, sa kojom je svojevremeno bio vjeren.

Bora Đorđević preminuo je 4. septembra 2024. godine u 72. godini, ostavivši iza sebe brojne hitove koji i danas imaju posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni.