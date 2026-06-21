Bogoljub Mitić Đoša, poznat po ulozi u "Porodičnom blagu", ostavio je neizbrisiv trag u svijetu glume.

Izvor: RTS printscreen

Legendarni glumac Bogoljub Mitić, poznatiji pod nadimkom Đoša, preminuo je 2017. godine, a neke od njegovih šaljivih replika i danas se rado koriste u svakodnevnom govoru.

Bogoljub Mitić rođen je 1968. godine, a preminuo je na današnji dan, 22. juna 2017. godine.

Njegova kćerka Natalija pronašla ga je u ranim jutarnjim časovima u krevetu bez znakova života. Odmah je pozvala majku, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt.

Vidi opis Nakon Đošine smrti saznalo se šta je radio tokom bombardovanja: "On je to radio sam, u dogovoru sa vojnim komandama" Predrag Smiljković Tika Špic Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Domaći filmovi i serije Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Tika Špic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Grand Oniline/printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / predragpepi.s Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/ Aleksandar Živanović /printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Nadimak Đoša, odnosno Bata Đoša, dobio je po ulozi Đoše u TV seriji „Porodično blago“, koja mu je donijela veliku popularnost.

Nakon smrti popularnog glumca, pojedini njegovi saradnici govorili su o detaljima iz njegovog života koje javnost nije poznavala.

"Činio je život lakšim"

Scenarista Siniša Pavić podijelio je zanimljivu priču koja, kako je kazao, potvrđuje da je Đoša, osim što je bio sjajan glumac, bio i izuzetan čovjek.

"Kada je bilo bombardovanje, obukao je maskirnu uniformu, pripasao futrolu. Ne znam da li je imao pištolj ili ne i otišao je na Kosovo. Isto onako kako je u Drugom svjetskom ratu išao Bing Krozbi po frontovskim linijama da bodri vojnike, da ih opušta i podiže im duh. To su radile velike armije, Crvena armija je imala svoje umjetnike koji su išli po linijama. On je to radio sam, u dogovoru sa vojnim komandama. Išao je po Kosovu, pričao im anegdote i viceve. Animirao ih je. Činio im je život na Kosovu lakšim. Takav je bio čovjek, spontan i sve je radio iz prvog poteza", rekao je ranije za "Blic" Pavić.

Osvrnuo se i na njegov rad i angažman, kako u pozorištu, tako i na malim ekranima i filmskom platnu.

"Nije mu bilo potrebno uputstvo reditelja. Ono što sam mu pisao bilo je za njegov gabarit, ali on je to odmah odrađivao. Nije bilo potrebe da se koriguje i ponavlja. Bio je samonikli i rođeni glumac", rekao je tada poznati scenarista.