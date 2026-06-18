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Prva fotografija žene Vuka Kostića! Tijana izgleda kao boginja, rodila mu ćerku, sad je jasno zašto je krije

Prva fotografija žene Vuka Kostića! Tijana izgleda kao boginja, rodila mu ćerku, sad je jasno zašto je krije

Autor Đorđe Milošević
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Ono što je poznato jeste da njegova supruga nije dio javnog svijeta i da je Kostić uspio da porodični život sačuva daleko od medijske pažnje.

Prva fotografija žene Vuka Kostića! Tijana izgleda kao boginja, rodila mu ćerku, sad je jasno zašto je krije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Godinama je važio za jednog od najpoželjnijih neženja domaće javne scene, a sada je poznati i talentovani glumac Vuk Kostić ostvario ono o čemu je dugo maštao – zasnovao je porodicu i postao otac djevojčice.

Vijest da se oženio u tajnosti i dobio ćerku odjeknula je u javnosti, posebno zato što je poznati glumac oduvijek pažljivo čuvao svoju privatnost.

Oženio se istog dana kao njegov kolega i dobar prijatelj Marko Janketić, 7. avgusta prošle godine, a tom činu prisustvovali su samo najbliži članovi porodice, kumovi, i najuži krug prijatelja.

Kako domaći mediji saznaju, Vukova supruga, koja mu je podarila ćerku, zove se Tijana, a sudeći po fotografiji, koja se odmah našla na društvenim mrežama, prava je lepotica.

Ono što je poznato jeste da njegova supruga nije dio javnog svijeta i da je Kostić uspio da porodični život sačuva daleko od medijske pažnje.

Upravo takav izbor ne iznenađuje one koji ga dobro poznaju, budući da je glumac tokom karijere rijetko govorio o emotivnim vezama, mada se za njih znalo, budući da su neke od njegovih bivših ljubavi bile javne ličnosti.

Izvor: Hello/ Mondo

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Vuk Kostić žena

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