Ono što je poznato jeste da njegova supruga nije dio javnog svijeta i da je Kostić uspio da porodični život sačuva daleko od medijske pažnje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Godinama je važio za jednog od najpoželjnijih neženja domaće javne scene, a sada je poznati i talentovani glumac Vuk Kostić ostvario ono o čemu je dugo maštao – zasnovao je porodicu i postao otac djevojčice.

Vijest da se oženio u tajnosti i dobio ćerku odjeknula je u javnosti, posebno zato što je poznati glumac oduvijek pažljivo čuvao svoju privatnost.

Oženio se istog dana kao njegov kolega i dobar prijatelj Marko Janketić, 7. avgusta prošle godine, a tom činu prisustvovali su samo najbliži članovi porodice, kumovi, i najuži krug prijatelja.

Kako domaći mediji saznaju, Vukova supruga, koja mu je podarila ćerku, zove se Tijana, a sudeći po fotografiji, koja se odmah našla na društvenim mrežama, prava je lepotica.

Žena Vuka Kostića izgleda kao boginja i to je činjenicapic.twitter.com/mkCHzbMVxG — Mariel (@malasirena111)June 18, 2026

Ono što je poznato jeste da njegova supruga nije dio javnog svijeta i da je Kostić uspio da porodični život sačuva daleko od medijske pažnje.

Upravo takav izbor ne iznenađuje one koji ga dobro poznaju, budući da je glumac tokom karijere rijetko govorio o emotivnim vezama, mada se za njih znalo, budući da su neke od njegovih bivših ljubavi bile javne ličnosti.

Vidi opis Prva fotografija žene Vuka Kostića! Tijana izgleda kao boginja, rodila mu ćerku, sad je jasno zašto je krije 22.11.1979. Vuk Kostić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/senoritamilica Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/senoritamilica Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/senoritamilica Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Milica Pavlovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Milica Pavlovic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Milica Pavlovic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Izvor: Hello/ Mondo