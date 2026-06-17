Nije bilo ljepše glumice, a danas živi sa 1200 dinara: Gladna molila za hranu i umalo završila na ulici

Čuvena glumica Vesna Pećanac na današnji dan proslavlja svoj 79. rođendan, a iako je bila jedna od navećih zvijezda Juge, njen život je danas daleko od raskoši

Izvor: Youtube printscreen/Filmovi i serije

Čuvena glumica Vesna Pećanac svojevremeno je bila jedna od najvećih zvijezda stare Juge, a nerijetko je, na vrhuncu slave, bila i na listama najlepših žena.

Nažalost, glumica je živi dokaz kako život ume grubo da se poigra sa sudbinom. Poslednjih godina o Vesni se priča zbog teške finansijske situacije, a glumica se jedno vrijeme hranila i u narodnoj kuhinji.

Vesni Pećanac koja se svojevremeno proslavila ulogama u "Žikinoj dinastiji" i "Otpisanima", a potom i u brojnim drugim ostvarenjima, život se okrenuo nakon smrti supruga, poznatog reditelja Živka Nikolića.

Njen sin je otkrio kako se dogodilo da glumica praktično završi gotovo na ulici. Kako je rekao, ona se nije snašla nakon smrti muža Živka.

"Ono što jeste realno bilo tragično jeste da Živko kad se vratio iz Amerike nije snimio ni jedan film. To je bio razlog zbog čega se razbolio i onako mučno. Prosto se neka epoha završila. Moja majka se u tome nije snašla", otkrio je.

"Ona je dužna preko 15.000 eura državi Srbiji kroz tužbe, kazne i račune. Dok se ne oslobodi tereta dugova, ona neće moći da izađe iz začaranog kruga siromaštva i bijede. Ima mjeseci kada joj uzmu cijelu penziju, a nekada primi 1.200 dinara ili 2.100. Ko može da živi cio mjesec sa dvadeset eura? Samo Vesna Pećanac", ispričao je ranije za domaće medije sin glumice.

Podsjetite se Vesne od prije nekoliko godina:

Inače, i Vesna je prije nekoliko godina ispričala kako je došlo do toga da odlazi u narodnu kuhinju.

"Imala sam problema, neke sam rješavala, ali nisam uspijevala da riješim sve. Gladovali smo otkako je Živko otišao. Gladovali smo mi i dok je Živko bio sa nama. Čak je on to pisao u novinama. Da nije bilo jedne gospođe Marine, šefice samoposluge, koja nam je krišom davala hranu... On je napisao: 'Ja i moja porodica ne bismo imali šta da jedemo i ne bismo preživjeli'. Mi smo gladovali, a ćutali. Odlično je gladovati, to je mnogo dobra stvar. Jedeš manje, ali dugo žvaćeš. I onda, to kad se svari, toliko dugo treba da žvaćeš da se pretvori u tečnost i da samo sklizne", rekla je Vesna i otkrila da je prije 16 godina počela da ide u narodnu kuhinju:

"Još 2006. godine u Zemunu nisam imala struje, vode, prokišnjavalo je sve. Nismo imali struje, vode, hrane, prozora... Bila sam u depresiji zbog smrti oca, majke i muža. Kad sam došla u kuhinju, dešavalo se svašta. Da ne stignem da uzmem za djecu i sebe hranu, pa da zaposleni neće da mi daju. Žena koje je radila tamo je otišla 20 minuta ranije i ja vidim da ljudi nose već te kante. Ja prilazim, petak je bio, imali su pasulj, i zamolim 'dajte mi da sipam u kanticu, zakasnila sam', oni kažu da ne smiju, nije higijenski, izgubiće posao. Rekoh, pa gdje ćete s tom hranom - 'bacamo je'".

Vesna potom kaže da je otišla u kuhinju gdje je bila lijepa, dotjerana žena, koju je molila da, dok baca pasulj, ona poturi kanticu jer su joj djeca bolesna, i rekla joj je 'ne dolazi u obzir'. "Jedan njen me je gurnuo na rampu da ne bih uzela, toliko sam gorko plakala...", prisjetila se Vesna u emisiji OKO magazin i zamalo zaplakala.

Ovako je Vesna nekad izgledala: