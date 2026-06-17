Šuškalo se da je Dejana kupila stan od donjeg veša: Napustila nekretninu od 400.000 €, a prije ludački zarađivala

Dejana Živković svojevremeno je bila jedna od najplaćenijih manekenki, a danas privlači pažnju brendova objavama na mrežama

Izvor: dejanazivkovic instagram

Vijesti o razvodu lijepe manekenke Dejane Živković iznenadile su domaću estradu s obzirom da ništa nije ukazivalo na to da ima probleme u svom odnosu.

Kako su pisali domaći mediji, Dejana je navodno napustila i luks nekretninu od 400.000 eura u kojoj je živjela sa bivšim suprugom, a u javnosti ne prestaje da se spekuliše gdje će sada nastaviti život, ali i od čega će zarađivati.

Pogledajte kadrove iz stana:

Ipak, poznato je da je Živkovićeva svojevremeno važila za jednu od najplaćenijih manekenki na ovim prostorima, a koliko je bila uspješna svjedoči i činjenica da je u Americi, od samo jedne kampanje za brend donjeg veša i kupaćih kostima 2015. godine, zaradila za manji stan.

Dejana je svoj novac pametno ulagala, a kako je i na mrežama zapažena, nema sumnje da joj brojni brendovi i dan-danas plaćaju lijepe svote da ih reklamira, što potvrđuju i novi modeling poslovi.

Kada je riječ o njenom odnosu sa bivšim suprugom, na tu temu se nije konkretno oglašavala, iako su pojedine citate mnogi povezali sa nekadašnjim partnerom.

- Ljudi ti daju ono što su, a ne ono što ti zaslužuješ. Ono što zaslužuješ daj sam sebi - najprije je napisala.

- Pametniji ne popušta. Pametniji napušta - poručila je Dejana, a kako je izgledala tokom braka sa suprugom, pogledajte u galeriji.



