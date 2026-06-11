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Razvodi se Dejana Živković: Brak sa sinom moćnika pukao nakon 4 godine, jedan njen potez otkrio sve

Razvodi se Dejana Živković: Brak sa sinom moćnika pukao nakon 4 godine, jedan njen potez otkrio sve

Autor Ana Živančević
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Dejana Živković i Filip Simović se razvode nakon četiri godine braka.

Razvodi se Dejana Živković: Brak sa sinom moćnika pukao nakon 4 godine, jedan njen potez otkrio sve Izvor: Instagram printscreen

Bivša manekenka Dejana Živković i njen suprug Filip Simović navodno su doneli odluku da stave tačku na svoj brak. Ovaj par je svoju ljubav krunisao venčanjem koje je održano u strogoj tajnosti tokom 2022. godine, a tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece.

Prvi jasni znakovi da je njihovoj ljubavi došao kraj i da u braku postoje problemi, pojavili su se na društvenim mrežama. Dejana, koja važi za veoma aktivnu osobu na ovim platformama, napravila je neočekivan potez obrisavši sve zajedničke fotografije sa svojim dosadašnjim partnerom.

Pogledajte njihove fotografije:

Njeni pratioci su ranije navikli da ona redovno deli trenutke iz svog privatnog života, a na tim objavama se često nalazio upravo i Filip. Njegov iznenadni nestanak sa njenih profila izazvao je veliku pažnju, budući da takvih porodičnih objava više nema.

Živeli u luksuznom stanu

Par je, inače, živeo u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti poput Novaka Đokovića i Marije Šerifović.

Oni su imali nekretninu u zgradi u kojoj je stan po kvadratu oko 3.500 evra, te da njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.

"Živim porodičan i miran život"

Inače, Dejana je jednom prilikom govorila o majčinstvu dok je još imala jednog naslednika i tada je istakla da je porodični život ispunjava.

"Neverovatno je sve brzo prošlo, drago mi je što sam svaki trenutak provela sa sinom. Svesna sam da će brzo proleteti vreme, juče mi se plakalo kada sam shvatila da je napunio godinu dana. Majčinstvo me je promenilo za 180 stepeni, uozbiljilo me je. Pronašla sam sebe konačno i ne mogu da se setim više kakva sam bila pre deteta. Živim porodičan, miran život pun spokoja i sreće", rekla je ona.

Izvor: Blic/ MONDO

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Dejana Živković razvod

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