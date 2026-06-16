Tozla otkrio šta mu je uradila Ema Radujko: Tužio je, a sada i javno isprozivao, haos tek slijedi

Ema i Tozla sklopili su dogovor, koji prema njegovim riječima, nije ispoštovan.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Pjevačica Ema Radujko našla se u centru pažnje nakon što je dospela u sudski spor sa reperom Tozlom. On se sada oglasio i otkrio detalje.

Predmet spora su finansijska potraživanja, a Tozla se povodom ove priče oglasio i otkrio šta se tačno desilo.

"Istina je. To je neki dug koji ona nije platila, ali ja sam to prebacio na advokata. Moj advokat je išao da priča sa njima, spuštao je cijene, ali oni ni to nisu ispoštovali", rekao je Tozla, pa otkrio kako je nastao problem sa Emom Radujko.

"Napravio sam joj kompletan nastup. Bukvalno pritisne dugme i ima kompletan nastup u trajanju od sat ili dva. Ostalo je da snimi još jednu ili dvije pjesme. A onda sam vidio da ona već nastupa sa tim miksom. Cimao sam je da pitam da li ćemo da završimo i te dvije pjesme koje su ostale, a ona je rekla kako odustaje. A cio posao je bio završen, bilo je urađeno oko 40-50 pjesama sa kojima je već počela da nastupa. Imam klipove gdje ona nastupa sa mojim miksom. U jednom trenutku sam spustio cijenu za 1.500, 2.000 eura da ne bismo išli na suđenje. Pristao sam i na to, ali nije platila. Imam dokaze i idem do kraja, pitanje je trenutka kad će da padne", ističe on za medije.

"Ne mrzim je"

Tozla, kako ističe, posle svega nema ružno mišljenje o njoj.

"Nemam ništa protiv djevojke, niti je mrzim niti bilo šta. Ja sam završio posao i želio sam svoje pare. Mnogo sam i spustio cijenu, ali odbila je i to da plati. Opet kažem, nemam ništa protiv te djevojke samo je mnogo neodgovorna i to je to", zaključio je reper.

Izvor: Hype/ Mondo