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Jedina fotografija Meline Džinović u prvoj vjenčanici: Ovo je haljina u kojoj je zvanično postala žena milionera

Jedina fotografija Meline Džinović u prvoj vjenčanici: Ovo je haljina u kojoj je zvanično postala žena milionera

Autor Jelena Sitarica
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Melina Džinović je na svom vjenčanju promijenila čak četiri vjenčanice, a tek sada smo mogli da vidimo kako izgleda prva u kojoj se zaklela na vječnu ljubav

Jedina fotografija Meline Džinović u prvoj vjenčanici Izvor: instagram/angela_bosnjakovic_makeup

Prošlo je mjesec i po dana od vjenčanja Meline Galić za britanskog milijardera Džefrija Pola Arnolda, a o njihovoj svadbi i dalje ne prestaje da se priča.

Kako su ranije pisali domaći mediji, dizajnerka je promijenila četiri vjenčanice, a na paparaco fotografijama mogli smo da vidimo, makar iz daljine, kako je Melina izgledala za svoj veliki dan.

Pogledajte kako je izgledala poslednja haljina koju je nosila:

Podsjetimo, Melina je sudbonosno "da" najpre izgovorila u Monaku, a potom je slavlje nastavljeno u Italiji. Iako se detalji skupocjenog slavlja i dalje drže u tajnosti, sada je, zahvaljujući šminkerki koja je bila zadužena za izgled dizajnerke, poznato i kako je izgledala njena prva vjenčanica - ona u kojoj je zvanično postala "gospođa Arnold". 

Riječ je o uskoj satenskoj toaleti otvorenih leđa i zanimljivog dizajna, a Melina je uz ovu haljinu nosila jednostavne, ali efektne dijamantske naušnice i visok rep sa punđom. 

Poznato je da Melina teži elegantnim izdanjima, te ne čudi što je za svoj veliki dan birala vanvremenske kreacije. 

Pogledajte još neke kadrove sa vjenčanja:

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Tagovi

melina džinović vjenčanica

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