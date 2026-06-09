Melina Džinović je na svom vjenčanju promijenila čak četiri vjenčanice, a tek sada smo mogli da vidimo kako izgleda prva u kojoj se zaklela na vječnu ljubav

Izvor: instagram/angela_bosnjakovic_makeup

Prošlo je mjesec i po dana od vjenčanja Meline Galić za britanskog milijardera Džefrija Pola Arnolda, a o njihovoj svadbi i dalje ne prestaje da se priča.

Kako su ranije pisali domaći mediji, dizajnerka je promijenila četiri vjenčanice, a na paparaco fotografijama mogli smo da vidimo, makar iz daljine, kako je Melina izgledala za svoj veliki dan.

Pogledajte kako je izgledala poslednja haljina koju je nosila:

Vidi opis Jedina fotografija Meline Džinović u prvoj vjenčanici: Ovo je haljina u kojoj je zvanično postala žena milionera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 8 / 8

Podsjetimo, Melina je sudbonosno "da" najpre izgovorila u Monaku, a potom je slavlje nastavljeno u Italiji. Iako se detalji skupocjenog slavlja i dalje drže u tajnosti, sada je, zahvaljujući šminkerki koja je bila zadužena za izgled dizajnerke, poznato i kako je izgledala njena prva vjenčanica - ona u kojoj je zvanično postala "gospođa Arnold".

Riječ je o uskoj satenskoj toaleti otvorenih leđa i zanimljivog dizajna, a Melina je uz ovu haljinu nosila jednostavne, ali efektne dijamantske naušnice i visok rep sa punđom.

Poznato je da Melina teži elegantnim izdanjima, te ne čudi što je za svoj veliki dan birala vanvremenske kreacije.

Pogledajte još neke kadrove sa vjenčanja:



