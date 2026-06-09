"Želim da umrem": Potresno obraćanje Vedrane Rudan, priznala da ima halucinacije

Književnica Vedrana Rudan je u jednoj od poslednjih kolumni otkrila s kakvim se sve izazovima suočava tokom lečenja u bolnici

Izvor: Printscreen/Youtube/TV lica ... kao sav normalan svet

Poznata hrvatska književnica Vedrana Rudan otkrila je nove detalje zdravstvenog stanja koje je već mjesecima ugroženo. U svojoj potresnoj ispovijesti Vedrana je otkrila da ima halucinacije i da ne vidi izlaz iz određenih situacija.

O svemu ovome je pričala u svojoj kolumni, nazvanoj "Ja sam Bog tvoj":

- Ako se čovjek ičega boji, onda je to rak. Ne toliko bolesti koliko liječenja. Pojma nisam imala da rak izaziva halucinacije i da pričaš neviđene pi*darije dok misliš da si Ciceron. Naravno da ti to niko prije nije rekao, ali je vjerovatno pisalo kod pristanka na zahvat. Ali ko to čita? Kasnije je kasno iako nisi ni kriv ni dužan. Doktori te tješe da su 'vidjeli i veće ispade od tvojih'. Međutim, to ne pomaže - napisala je ona u svom blogu i dodala:

- Za vrijeme liječenja rodbina ne odustaje. U kuću ti ulaze čarobnjaci, boce krcate ljekova, za 150 eura leče od igle do raka lokomotive. Da se razumijemo, nisu to neobrazovani ljudi. Imaju fakultete, predaju na fakultetima i vrlo dobro znaju svoj trgovački posao. Znaš da ti spasa nema, ali moraš biti dobar, ćutati, ne s*ati i ništa ne pitati.

Meni je pun ku**c raka, života i laži, pisala sam o tome, a stalno mi govore kako je život lijep dok hodaš po proljećnom cvijeću. Ne želim hodati po cvijeću, želim biti ispod njega. Doduše, nije sve baš tako dosadno. Danima me kojekakvi doktori, naglašavam s diplomom, zovu da bi mi rekli ko je sve u bolnici p***r. Želim umrijeti, ne piti aloe veru i slušati ko koga j**e. Ima li za rak neki drugi lijek? - zaključila je Vedrana.