"Imao sam anksioznost": Svađao se s Rastom zbog komentara o Balaševiću, sad progovorio o problemima

Filip Mitrović je otvoreno govorio o problemima s anksioznošću i otkrio ko mu je pomogao da ih prebrodi.

Pjevač Filip Mitrović kaže da se dugo borio sa anksioznošću, ali da je vremenom problem sa kojim se sreo uspio da stavi pod kontrolu.

"Tuga je sastavni deio svih nas i mislim da se iz tog mraka takođe rode neke lijepe pjesme. Ja sam inače jedna mračka škorpija.

Ja samo sjednem i napišem tekst, nema kog mene tog prepravljanja. Skoro mi pjesma nije prošla na festivalu jer se zove "Đubre", ali samo je izašlo iz mene jer sam se obraćao osobi koja je zaista đubre", rekao je Filip, pa je dodao:

"Što se borbe sa anksioznošću tiče, uspio sam nekako sve to da stavim pod kontrolu. Kad imate prave ljude oko sebe, to svakako može samo mnogo da znači i da pomogne".

Filip Mitrović je mnoge osvojio u takmičarskom šou programu “Prvi Glas Srbije” gdje je zauzeo peto mjesto. Talenat sa muzikom pokazivao je još od malih nogu, ali dugo je razmišljao da li uopšte želi da ide u tom pravcu. Zato je prije nego što je počeo da se bavi pjevanjem radio kao pica majstor u Kraljevu. Prije nekoliko godina je javno isprozivao Stefana Đurića Rastu, koji je u jednom takmičarskom programu rekao šta misli o Balaševićevoj pjesmi koju je izveo takmičar.

"Meni se nije svidjelo što si izabrao Balaševića, ja ga ne volim. To je meni nekakav rep u pokušaju. To niti je neka muzika, niti je rep. Ali ti si donio emociju i energiju i meni dosadnu pjesmu učinio zanimljivom", rekao je Rasta takmičaru Nemanji Stojšiću iz Zrenjanina, nakon čega se Mitrović oglasio na mrežama:

"Dati Rasti prostor da bude u žiriju Talent show-a svjetskog formata je ok. Takve stvari me odavno ne iznenađuju. Ali, snimiti ga i emitovati kako kaže da Balaševićeva muzika i tekstovi su REP U POKUŠAJU je najdebilnija izjava koju sam čuo do sada. Očekujem da sve kolege stanu u odbranu sebe, branše, drugih kolega i na prvom mjestu muzike. Nikada do sada nisam komentarisao nikoga, cijenim svačiji rad. Ali kada neko može biti toliko bezobrazan i kada zloupotrebljava svoju poziciju treba ga staviti na svoje mjesto koje je udaljeno hiljadu svetlosnih godina od Balaševića, emocije, muzike."

