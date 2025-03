"Bio je jako neprijatan": Marija Mikić o trenutku kad je upoznala supruga, rekao joj "bucka"

Marija Mikić i Jovan Pantić su u skladnom braku i imaju dvoje djece. Prvi susret nije prošao sjajno, a krivi su karirana košulja i komentar o kilaži

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pjevačica Marija Mikić je u skladnom braku sa suprugom Jovanom, s kojim ima dvoje djece. Na društvenim mrežama nerijetko objavljuju zajedničke slike i snimke, a sada je otkrila da prvi susret nije obećavao...

"Sjećam se našeg provg susreta bio je jako neprijatan. Jovan je jedna onako energična ličnost i ja sam u tom trenutku dosta izgubila na kilaži i došla sam slučajno u društvo koje sam poznavala cio svoj život i pojavio se mladić u kariranoj košulji, mrzim karirane košulje, mrzim, pojavio se mladić u kariranoj košulji i rekao: "A jao bucka, što si smršala, pa meni si bila ljepša kad si bila bucka"", rekla je Marija u emisiji i nastavila:

"Ja se okrećem ka mom drugaru i kažem: 'Ko je ovaj, šta on ima da komentariše da sam ja bila ljepša, bože me sačuvaj…'. Pritom, mene vrijeđa kako ti možeš mene da komentarišeš šta tebe briga da li sam ja smršala šta mene briga da li sam ja tebi ljepša ovako ili onako prvi put te vidim, kažem: 'Samo skloni mi ga molim te', on kaže: 'Nemoj tako kad te molim on je najbolji dečko', ja kažem: 'Dobro važi'. I ovaj krene nešto da priča…", rekla je Marija i otkrila da li se možda te iste večeri zaljubila u njega.

"Ja mislim da je to u tom trenutku bilo zaljubljivanje ali ja to tako nisam htjela da priznam jer sam malo prije toga izašla iz neke duge veze i meni je to bilo poslednje na pameti. Htela sam da živim, da pronađem sebe, da se provodim, da krenem malo drugim putem karijeru, da se posvetim nečemu ali eto, zaljubi se mala".

Marija kaže da bračni život "nije bio ni na mapi", a posebnu pažnju u javnosti privukla je prosidba sa tetovažom na koju je ona takođe tetovažom trebalo da odgovori.

Ovako izgleda kuća Marije Mikić i Jovana Pantća:

"Osjetila sam da će to završiti da će baš za taj rođendan ali kako je rođendan odmicao ja kažem, a ti si Marija opet istripovala svoju bajku, pusti, još mi je govorio: "Smanji malo taj šampanjac, smanji malo, nemoj tako da piješ…", kažem: "Pusti me, na svom sam rođendanu, vidi kako mi je lijepo". Vidim ja on svuda nešto trči, juri, ali mi uopšte, znači kad je već prošlo od rođendana, ja kažem to sam ja u svojoj glavi i to je to i eto desilo se. On je samo kleknuo pred svima i prvo sam sebi rekla: to, bila si u pravu i onda sam tek počela da shvatam šta se zapravo dešava", rekla je Marija i dodala:

"Ništa manje od njega nisam očekivala".

Vidi opis "Bio je jako neprijatan": Marija Mikić o trenutku kad je upoznala supruga, rekao joj "bucka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 10 10 / 10

(Blic, MONDO)