Saša Popović je prije smrti imao jednu želju: Uradio sve što je zacrtao, ali samo ovo nije dočekao

Saša Popović nažalost nije doživio ono za čim je žudio najviše.

Izvor: Pink TV

Saša Popović, dugogodišnji direktor "Granda" i jedna od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene, preminuo je u 70. godini.

U braku sa pjevačicom Suzanom Jovanović dobio je ćerku Aleksandru, koja je ostala njegova jedinica. Iako je odrastala kao ćerka čovjeka koji je stekao ogromno bogatstvo, mediji su je često opisivali kao skromnu i prizemnu djevojku, daleko od stereotipa djece imućnih roditelja.

Saša je oduvijek bio posvećen porodici, a pored Aleksandre, veliku ljubav i pažnju pružao je i Danijelu, Suzaninom sinu iz prvog braka, kojeg je prihvatio kao sopstvenog. Nedavno im je oboma obezbijedio stanove, pokazujući još jednom koliko mu je porodica bila na prvom mjestu.

'Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mjesta i obezbijedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja – rekao je nedavno Popović za “Kurir”.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Nažalost, nije dugo stigao da uživa u svojim penzionerskim danima, a želja da dočeka unuke i da ga djeca obilaze u starosti ostala je neispunjena.

Saša Popović umro je nakon teške bolesti, a saopštenje za javnost prenosimo u potpunosti:

"Sa neizrecivom tugom obavještavamo javnost da je danas, poslije kratke i teške bolesti, preminuo Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije.

Aleksandar Saša Popović rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu.

Kroz decenije rada bio je vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere.

Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće vječno kroz pjesme, umjetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemjerljiva i obilježila je vrijeme u kojem je živio.

Izvor: Pink TV

Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovjek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je dijelio godine ljubavi i podrške, odgajao je djecu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmjerna podrška i oslonac.

Njegova harizma, neumorni rad i strast prema muzici i televiziji ostaviće neizbrisiv trag. Njegovo nasljeđe nastaviće da živi kroz sve koji su imali privilegiju da rade s njim i kroz sve one čiji je život dotakao.

Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene."