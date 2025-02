Umrla poznata glumica koju smo svi obožavali

Imala je samo 39 godina, a proslavila se u dvije veoma popularne serije.

Izvor: Instagram/michelletrachtenberg/screenshot

Glumica iz hit serija "Bafi Ubica vampira" i "Gossip Girl" Mišel Trahtenberg umrla je u 39. godini. Njena smrt se ne istražuje kao sumnjiva, potvrdili su policijski izvori New York Postu.

Tratenberg je u poslednjim mjesecima postavila niz zabrinjavajućih fotografija na Instagramu, gdje ima 800.000 pratilaca, na kojima je izgledala mršavo i slabo, što je kod nekih fanova izazvalo komentare o njenom dramatičnom gubitku težine ili pitanjima da li je na drogi.

Prošlog januara, Trahtenberg je odgovorila na zabrinutost svojih fanova, rekavši da je "srećna i zdrava" i da nikada nije imala plastične operacije.

Rođena u Njujorku 11. oktobra 1985. godine, Trahtenberg je svoju prvu ulogu dobila sa devet godina u klasičnoj Nickelodeon seriji iz 1990-ih "The Adventures of Pete and Pete", gde je igrala neobičnu djevojčicu Nona F. Mecklenberg.

Podsjetimo, Mišel je prije 4 godine digla glasi progovorila o zlostavljanju na setu. Optužila je reditelja i producenta Džosa Vidona da ju je zlostavljao.

"Na setu je postojalo pravilo. Izreka. On više nikad ne smije biti sam u sobi sa Mišel - napisala je glumica na društvenim mrežama koja je u seriji glumila 2002. i 2003. godine kada je imala samo 16 godina.

"Sad sam dovoljno hrabra kao 35-godišnjakinja... Da ovo objavim. Ovo mora da se zna. Kao tinejdžerka. Uz njegovo neprikladno ponašanje... Mnogo. Neprikladno. Sad ljudi znaju što je Džos učinio. Ovo je poslednji komentar na ovu temu - napisala je na svom Instagramu zajedno sa objavom Sare Mišel Gelar, koja je i sama priznala da ne želi da se njeno ime povezuje sa rediteljem i scenaristom.

(Kurir.rs/M.J)