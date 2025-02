"Majka je pronašla tijelo u 8 ujutru": Isplivali novi detalji o smrti glumice (39) iz hit serije "Gossip girl"

Glumica Mišel Trečenburg preminula u 39. godini

Izvor: HBO MAX / Planet / Profimedia

Glumica Mišel Trečenburg, zvijezda serija "Gossip girl" i "Bafi - ubica vampira", preminula je u 39. godini.

Njena smrt se ne istražuje kao sumnjiva, potvrdili su policijski izvori Njujor Postu, nakon čega je britanski Dejli Mejl objavio da je tijelo glumice pronašla njena majka.

Telo glumice je pronađeno oko 8 ujutru, u stanu u Njujorku. Objavljeno je i da je Mišel nedavno išla na transplantaciju jetre, i da je "moguće da je došlo do nekih komplikacija".

Mišel je najpoznatija po ulogama u pomenutim serijama, ali i ostvarenju "The Witch of the Upper East Side".

Poslednjih godina se našla na meti komentara zbog zabrinjavajućeg izgleda na društvenim mrežama.