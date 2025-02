Zarađuje milione, a ovo je istina o obrazovanju Tee Tairović: "Baka me pita kad ću naći državni posao"

Pjevačica Tea Tairović gostovala je u emisiji kod Vesne Dedić, gdje je kroz smijeh otkrila da njena porodica neprestano postavlja jedno isto pitanje - kada će završiti fakultet i pronaći "pravi posao".

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Na pitanje voditeljke da li je završila studije, Tea je iskreno priznala: "Nisam još", rekla je kroz smijeh, a potom dodala: "Ne smijem da kažem na kojoj sam godini zbog rodbine, da me ne pita."

"Šta te najčešće pita rodbina? Kad ćeš završiti psihologiju, kad ćeš se udati?" upitala je Dedić.

"Pitaju me kad ću naći državni posao"

"Ne, ne pitaju me kad ću se udati, pitaju me kad ću naći pravi posao, državni posao i kada ću završiti fakultet. To me i baka najčeće pita", otkrila je Tea i dodala: "Državni posao je državni posao!"

"Da li baka ima još neke zamjerke na tvoj život?" upitala je voditeljka. Ipak, pjevačica ističe da je baka izuzetno ponosna na nju, ali da je od nje naslijedila i radnu etiku:

"Nema, uglavnom je jako ponosna, ali apropo toga, od nje sam naslijedila tu radoholičnost. Ona je izuzetno disciplinovana žena", priznala je Tea Tairović u emisiji "Balkanskom ulicom".