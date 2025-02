Nije priznao dijete, ali joj je kupio stan u Njujorku? Isplivali šok detalji o Masku i influenserki, ona imala 24, on 51

Influenserka Ešli Sent Kler opisala kako ju je muvao Ilon Mask, s kojim je navodno dobila dijete.

Izvor: YouTube/TED/Screenshot

Influenserka Ešli Sent Kler, koja je juče objavila da je rodila dijete Ilonu Masku, otkrila detalje afere koja je počela kada je ona imala 24, a on 51. godinu.

Izvršni direktor kompanije Tesla and SpaceX Ilon Mask (53) nije ni potvrdio ni demantovao ono što je Ešli (26) ispričala, ali je sinoć na X mreži kratko napisao: "Opa", nakon odluke da se kratko povuče sa platformi kako bi se posvetio novom projektu.

Ešli je u intervjuu "Njujork postu" ispričala da su se upoznali prije dvije godine, kada je ona imala 24, on 51 godinu, i da joj je pažnju na njega skrenuo prijatelj s kojim je gledala lansiranje rekete SpaceX u svemir. Upoznali su se u kompaniji Tviter, sadašnjem X-u.

Reakcija Ilona Maska sažeta u reči "opa" odnosila se na komentar sa X platforme da je Ešli 10 godina kovala plan kako da dođe do njega. Iako on nije bio naročito rječit u jeku natpisa o 13. bebi, ona mu je na mreži napisala: "Ilone, pokušavali smo da komuniciramo sa tobom poslednjih nekoliko dana, ali ti nisi odgovorio. Kada ćeš nama dati odgovor umjesto što javno odgovaraš na klevete pojedinca, koji je upravo objavio fotografije mene u vešu, kada sam imala 15 godina?".

Ta slike je ubrzo uklonjena sa mreže na čemu se Ešli zahvalila. Ova djevojka je u petak izjavila da je sa Ilonom Maskom dobila dijete u tajnosti. "Nisam to ranije otkrila kako bih zaštitila privatnost i bezbjednost našeg djeteta, ali poslednjih dana postalo je jasno da tabloidi to namjeravaju da urade, bez obzira na štetu koju će to izazvati".

Njene riječi potvrdio je predstavnik za štampu, pa napomenuo da se već neko vrijeme radi na dogovoru oko odgoja djeteta.

Ešli tvrdi da je njena romansa sa milijaderom ovako počela. "Mask je bio jako smiješan. Bio je pametan. Bio je vrlo skroman. Počelo je s X interakcijama i on mi je poslao poruku u DM. Mislila sam da je u pitanju mim".

Maska je zanimalo da je Ešli u Ostinu ili San Francisku, a nakon što je saznao da se ona nalazi u Teksasu, pozvao ju je da neko vrijeme provede u Providensu.

"Rečeno mi je da to držim u tajnosti. Od mene se tražilo da to zauvijek držim u tajnosti", rekla je o bebi, pa dodala da je pristala da se Maskovo ime ne navodi kao ime oca djeteta zbog bezbjednosti i privatnosti. Ilon joj nije za sada poklonio javno priznanje, ali jeste stan u luksuznom dijelu Njujorka, piše Daily mail.

Ešli je naglasila da je Mask tražio od nje da krije da je trudna, a prije nego što je sve iznijela u javnost, obavijestila je njegov tim. ali je on to ignorisao. Neće otkrivati ni pol ni ime djeteta.

"Moje dijete je nešto najsavršenije što mi se dogodilo. Ne bih ništa mijenjala", poručila je.

(Žena Blic, MONDO)