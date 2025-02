Bio je prvi pjevač s platom većom od predsjednika države: Još se pamti njegova burna romansa sa srpskom voditeljkom

Sandi Cenov doživio je veliku popularnost kada je objavio pjesmu "Malena" koja je i danas vrlo slušana, a pjevač je tada naročito uživao u pažnji pripadnica ljepšeg pola.

Aleksandar Sandi Cenov, doživio je veliku popularnost kada je objavio pjesmu "Malena" koja je i danas vrlo slušana, a pjevač je tada naročito uživao u pažnji pripadnica ljepšeg pola koje su ga smatrale jednim od najzgodnijih muškaraca na sceni.

Bio je prva velika, istinska zvijezda nezavisne Hrvatske, nakon raspada Jugoslavije, a kako tamošnji mediji pišu - samo je on tada imao platu veću od predsjednika države. Šarmer s gitarom, na glasu kao slamatelj srca pjevao je "Sunce moje to si ti", "U tvojim mislima", "Malena", i obožavateljima punio svaki prostor.

Sandi Cenov, 56-godišnjak koji je ostvario mladalačke snove, te uskladio privatni i poslovni život, itekako danas ima razloga da bude zadovoljan. U skladnom je braku sa suprugom Ilinom, a više od tri decenije posle, publika s njim svuda zdušno pjeva njegove hitove.

"Drago mi je da sam to proživio, a da nije negativno uticalo na mene psihički. Kada Zoran Škugor i ja danas evociramo sjećanja, znamo da kažemo da mi je napravio takav tempo da nisam stizao da idem u grad, u prodavnicu, nisam stizao ni da jedem, ni da spavam. Svi smo prihvatili takav tempo kao normalan, 24 sata u danu postojala je samo muzika. Bio sam samo u autu i vozio se na svirke. Škugor je rekao da ću sve nadoknaditi kada ta euforija prestane, a trajalo je desetak godina. Tek tada sam se naspavao i najeo", rekao je Cenov u intervju-u za Story.hr.

Pjevač je progovorio o druženju na estradi sa takođe velikim zvijezdama sa kojima je počinjao u isto vrijeme, Ninom Badrić, grupom ET, Tonijem Cetinskim.

"Osnova svega je da smo se tada bezinteresno družili, na osnovu zajedničkih ciljeva, ljubavi, a to je muzika. Naša su druženja bila vrlo iskrena, i zato su opstala. Svi danas imamo porodice, ne stižemo da se družimo kao nekada, ali kad se sretnemo, uvek to budu srdačni susreti. Smatram da nas tu 'šišaju' kolege s istoka, jer se oni i danas druže, imaju svoju scenu, pomažu jedni drugima, a tako nastaju i nove pjesme, gostovanja na nastupima. I mi bismo trebalo više da se družimo."

O tome da li li su ga kroz život nosile više emocije ili razum, rekao je:

"Da sam bio malo proračunatiji, da sam samo malo obuzdao emocije, možda bih danas imao veću karijeru. Uvijek sam slijedio emocije, i ostao jako blizu onom naivnom klincu koji je tada kretao na scenu. Jako mi je drago zbog toga, ponosan sam na to, jer još imam svoja unutrašnja veselja, a ta naivnost, čistoća emocije svima nam danas nedostaje. Veselim se često, hodam gradom i smiješim se, možda me ljudi malo čudno gledaju, ali iskreno se veselim. Kao i sada koncertu u Tvornici kulture. Emocije su me mnogo više nosile nego razum," navodi pjevač o čijoj se burnoj romansi sa Anom Mihajlovski naširoko pisalo.





Na pitanje je li od onih koji zbog ljubavi idu glavom kroz zid i spremni su da ruše svijetove, rekao je:

"Jesam, apsolutno, i još uvijek vjerujem u ljubav. Zato i nastaju sve te pjesme, autor sam mnogih. Da, za ljubav apsolutno sve. Uostalom, i obilježila me pjesma 'Ljubav za sve'. Čak i sada, tri decenije kasnije, kada otpjevam refren, vjerujem u svaku riječ. To je moja mantra i poruka. Kada ljudi danas ne bi bili toliko gramžljivi, kada bi gledali na ljubav i svoje bližnje, svijet bi bio mnogo bolji."

Jeste li u mladosti ikada bili tužni zbog ljubavi?

"Jesam, naravno, i to pamtim kao sjajne večeri u životu, jer bih uzeo gitaru i sve bi izašlo na dobar i emotivan način. Ljudi koji nisu proživjeli takve tuge zapravo su zakinuti, jer to je emocija koju teško možeš objasniti onima koji je nisu osjetili."

Ljubav u 20-im, 40-im i danas - ima li razlike? Voli li se u ovim godinama drugačije, mirnije, ljepše?

"Vodim se fantastičnom izrekom - sve u svoje vrijeme. Potpuno je normalno da si s 20 blesav i lud, strastven i emotivan, a s ozbiljnijim godinama gledaš i cijeniš druge stvari. U to vrijeme vodilo me jedno, danas drugo. Nešto bi bilo upitno s glavom da se ne mijenjaš, da rezonuješ kao 20-godišnjak. Sve to ima svoje čari, i pluseve i minuse, i tugu i sreću, da bi u nekim godinama bio stabilan."

Za koji mjesec, supruga Ilina i vi proslavićete 20 godina skladnog braka. Kako planirate da obilježite taj datum?

"Nazvali smo to svadbica. Imali smo je za deset godina, sada ćemo za 20, opet bend, pjesma... Prava mala svadba za naše najbliže, da se razveselimo. Za deset godina bili smo u klubu mog prijatelja. U prospektima turističke zajednice bile su redom najave koncerata, a za taj četvrtak, kada je bila naša svadbica, stajalo je 'Sandi nam se opet ženi'. Za 20 godina ćemo ponoviti. Što se još jednog medenog mjeseca tiče, ionako stalno putujemo, pa planiramo da iznajmimo motor i obiđemo jug Španije."

