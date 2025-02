Uloga Đavola u "Mi nismo anđeli" prvo ponuđena ovom glumcu: Da li mislite da bi bio bolji od Žike Todorovića?

Slobodan Ćustić dobio je ponudu da glumi u kultnom filmu "Mi nismo anđeli", ali ju je odbio.

Kultni film "Mi nismo anđeli" sa razlogom se i dan danas nalazi na listi omiljenih. Specifična kombinacija humorističkog tona, duhovitih dijaloga i likova, te zanimljive priče koja se bavi temama ljubavi, prijateljstva i borbe sa životnim izazovima obezbedili su mu titulu vanvremenskog klasika.

Glavne uloge, koje tumače popularni glumci poput Bate Stojkovića, Nebojše Glogovca, Nikole Koja, Žike Todorovića, Uroša Đurića i mnogih drugih prikazuju neobične i simpatične likove, što je doprinelo stvaranju posebne veze sa publikom.

Slobodno možemo reći da su mnogima najomiljeniji upravo anđeo i đavo, ali interesantno je da isprva Žika Todorović nije odmah razmatran za ulogu.

Iako je danas gotovo nemoguće zamisliti ikoga drugog u ulozi nestašnog đavola, istina je da je u njegovoj "koži" najpre trebalo da bude drugi glumac - Slobodan Ćustić.

"Pre toga sam igrao u diplomskom filmu Srđana Dragojevića, pa sam smatrao da imam neki dobar kredit kod njega, da nema smisla da mi daje neku epizodu, a to je bila opasno mala epizoda. On je rekao da ćemo možda to da nadogradimo. Međutim, ja nikada nisam živeo od ‘možda’. Odbio sam ulogu, a posle, kada sam pogledao film, shvatio sam da mi je dao 20. deo da pročitam. Dvadeseti deo te uloge je bio u scenariju. Da je bilo barem pola prihvatio bih", ispričao je glumac.

